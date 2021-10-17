زوج في دعوى نشوز: مراتي هددتني بسلاح أبيض ومنعتني من رؤية أطفالي

تلقت محكمة الأسرة بإمبابة، دعوى نشوز وقعها «أحمد، ح»، ضد زوجته يطالب فيها بإسقاط حقوقها الشرعية لأنها خرجت عن طاعته، وقال إنها تعنفه وطردته من منزله، وهددته بسلاح أبيض، بحجة أنها حاضنة، وهذا كله لأنه معتادة على الإساءة إليه بسبب الخلافات بينهما على المال، حتى أنه عمل بوظيفة ثانية، وقال إنها تقوم بالاستيلاء على راتبه، وليس هذا فقط بل إنها تقوم بأخذ ما يتقاضاه من عمله الآخر، بحسب دعواه.

تفاصيل الزيجة

قال «أحمد» أمام المحكمة، إنه تزوج من زوجته بعد قصة حب دامت عامين، وبعدها تقدم لخطبتها، فكانت فتاة هادئة وعلى خلق وجميله، وتمت الزيجة، وأنجب منها ولدا 3 أعوام، بنتا عام واحد، وسرعان ما ظهرت طباعها السيئة وعدم مسؤوليتها تجاه المنزل والطفل، وظهرت عصبيتها المفرطة، وكانت دائمة الشجار معه على أتفه الأسباب.

الزوج يشتكي إهمال زوجته

وأكد الزوج في دعواه: «زوجتي سليطة اللسان، وكانت تفتعل المشكلات للذهاب لمنزل أهلها، حتى أنها عاشت بعد الزواج في منزل أهلها أكثر من منزلنا، لتفشل كل الحلول الودية بإقناعها بالعدول عن تصرفاتها، وأن تهتم بالمنزل والأطفال مثل أي أم».

وأشار أنه حاول أكثر من مرة على مدار 5 سنوات، إصلاح حالها وحثها على الجلوس والاهتمام بالمنزل، حتى أنها لا تريد الاهتمام بأبنائها.

الزوجة هددته بسلاح أبيض

وأكد أنه في آخر خلاف بينهما طردته من المنزل أمام الجيران، وكانت تمسك بسلاح أبيض وهددته بالذبح إن لم يخرج من المنزل لأنها حاضنة والمنزل من حقها.

الزوج قدم مستندات تثبت ما يقول

وقدم الزوج إلى محكمة الأسرة، مستندات تحوي تقارير طبية تثبت أن زوجته كانت تعتاد على ضربه وأثبت الإصابات التي ألحقتها بالسلاح الأبيض، به، وقدم أيضًا صور المحاضر التي حررها ضدها بعد تهديدها له بالذبح وهذا وفقًا لشهادة الشهود.

جحيم الحياة الزوجية

وأضاف الزوج: «5 سنوات أمضيتها في جحيم الحياة الزوجية مع زوجتي تلك سليطة اللسان، تحملتها من أجل أولادي، ولكن فاض بي الكيل وقررت أخيرًا أن أقوم بتطليقها فلاحقتني بدعاوي الحبس بالنفقات وقامت بالاستيلاء على الشقة التي اشتريتها بعد سنوات عديدة من العمل المكثف».

الزوجة منعته من رؤية أطفاله

وتابع قائلًا: «طردتني في الشارع ورفضت أن تجعلني أرى أطفالي حتى قررت اللجوء لمحكمة الأسرة لأنني حاولت مرارًا وتكرارًا حل الخلافات بصورة ودية لكنني فشلت بسبب جنونها، ولأنها كانت تهددني باستمرار أنها ستدمر مستقبلي، وكانت تتفنن في تعذيبي حتى تجعلني أعيش سنوات في عذاب وذل وحزن بسبب أفعالها».

الزوج لجأ للمحكمة

وقال الزوج: «لم أجد سبيلاً ألجأ إليه سوى محكمة الأسرة، لأتقدم بدعوى نشوز ضد زوجتي بسبب ما فعلته، ومعاناتي بسبب تعنيفها لي طيلة هذه المدة، لأجعلها تعاني مرارة التجول داخل محكمة الأسرة، ولإسقاط كل حقوقها الشرعية بسبب فعلتها».

يذكر أن القانون حدد شروطا لكي تحكم على الزوجة بأنها ناشز، وذلك إن امتنعت عن طاعة زوجها بدون مبرر، وإذا لم تعترض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يومًا، بعدم قيامها برفع دعوى خلع أو طلاق، أو أن تثبت أن بيت الطاعة مع زوجها غير آدمي أو مشترك مع عائلة الزوج سواء كانت والدته أو أخيه.. ولاتزال الدعوة قيد التداول أمام المحكمة ولم تصدر فيها حكمًا حتى الآن.