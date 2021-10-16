إصابة شخصين في حادث تصادم مروّع بالفيوم ونقلهما إلى المستشفى العام

أُصيب شخصان بجروح وإصابات خطيرة في أنحاء مختلفة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم مروّع بين سيارة ملاكي تسير بسرعة وموتوسيكل قطع الطريق فجأة أمام السيارة على طريق مصر- الفيوم الصحراوي، أمام قرية الإعلام، ما تسبب في حالة من الفزع والرعب لدى المارة على الطريق.

الحادث تسبب في إصابة سائقي الدراجة البخارية والسيارة الملاكي، وهرع المارة وأصحاب المحال التجارية بنطاق الحادث لإنقاذ المصابين، وتوقفت حركة المرور على الطريق السريع، لاستدعاء الشرطة والإسعاف، ونقل المصابين إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بوقوع حادث تصادم مروع

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، على طريق مصر الفيوم، أمام قرية الإعلام، ووجود مصابين، وتوقف حركة المرور على الطريق.

الشرطة والإسعاف ينتقلان لموقع الحادث

على الفور انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز، وسيارات الإسعاف إلى مكان حادث تصادم السيارة والدراجة البخارية، وتبين إصابة كل من محمد جمال هديب، 35 سنة، باشتباه ما بعد ارتجاج بالإضافة إلى كسر في الساق اليسرى، ومحمد حمدي محمود، 45 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بجميع أنحاء الجسم.

نقل مصابي الحادث إلى المستشفى

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وعمل الأشعات والفحوصات للاطمئنان على حالتهم، وتبينّ أنّ الأول حالته خطيرة، بينما الثاني حالته مستقرة.

رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية

وبسؤال المصابين تبادلا الاتهامات ضد بعضهما البعض بالتسبب في الحادث، فيما أكد شهود العيان أنّ قائد الدراجة البخارية، كان يعبر الطريق فجأة من أمام السيارة من مكان غير مسموح العبور منه، وفوجئ به قائد السيارة، ولم يتمكن من استيقاف سيارته فاصطدم به بشدة وأصيب الإثنان.

جرى رفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولّت التحقيق.