مصرع شابين في حادث تصادم بالفيوم.. «كانوا رايحين يدفنوا صاحبهم»

جمعتهما صداقة قوية منذ طفولتهما، دامت حتى مرحلة الشباب، يعملان معاً، ويذهبان ويعودان معاً، حتى في وفاتهما أبى أحدهما أن يترك الآخر فماتا معاً حينما خرجا لتشييع جنازة صديقهما الثالث دون أن يخطر ببالهما أنّهما سيلحقان به قبل أن يشيعا جنازته، حيث تعرضا لحادث سير خلال استقلالهما دراجة نارية تسببت في وفاتهما، إثر سقوطهما من أعلى الدراجة واصطدام رأسيهما بالأرض، وإصابتهما بنزيف في المخ.

بلاغ بوفاة شابين في حادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد حافظ الحنبولي مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود بلاغاً من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ودراجة نارية على طريق «القاهرة - الفيوم»، أمام قرية «بيهمو»، بنطاق المركز، ووفاة شابين كانا يستقلان الدراجة النارية في الحادث.

الشرطة تنتقل لموقع حادث التصادم

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شابين إثر تعرضهما لحادث تصادم سيارة مسرعة بدراجة نارية كانا يستقلانها، وسقوطهما من أعلى الدراجة بسبب قوة الاصطدام ووفاتهما، فيما قام المارة بتغطية جثتيهما، وأبلغوا مرفق الإسعاف.

تشييع جنازة صديقهما

وتبين أنّ المتوفين في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية هما «محمد عماد»، 18 عامًا، و«محمد عادل»، 20 عامًا، توفيا إثر إصابتهما بنزيف داخلي، ونزيف في المخ، وكسر بقاع الجمجمة، وجرى نقل جثتيهما إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وأوضح أهالي الشابين المتوفين، أنّهما كانا في طريقهما لتشييع جثمان صديقهما الثالث الذي توفي في حادث تصادم، وأخبرا أسرتيهما قبل خروجهما من المنزل أنهما يجب أن يحملان نعش صديقهما ويشيعانه إلى مثواه الأخير، إلا أن القدر منعهما من توديع صديقهما، ولحقا به إلى الآخرة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم الجثتين لذويهما لدفنهما.