إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة وتروسيكل بسبب السرعة الزائدة بالفيوم

صوت احتكاك شديد مع الأرض تبعه صوت اصطدام عنيف، أوقف المارة على طريق مصر الفيوم الصحراوي، قبيل قرية «جرفس» بنطاق مركز سنورس بالفيوم، هرع الجميع إلى مصدر الصوت فاكتشفوا وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بسبب السرعة الزائدة للسيارة وقطع التروسيكل للطريق فجأة أمام السيارة أثناء خروجه من أحد الطرق الجانبية، حيث توقفت حركة المرور على الطريق، فيما هرع المارة للاطمئنان على قائدي التروسيكل والسيارة، واستغاثوا بالنجدة والإسعاف لنقل المصابين للمستشفى وتيسير الحركة المرورية.

بلاغ بوقوع حادث تصادم بالفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد حافظ الحنبولي مأمور مركز شرطة سنورس، من شرطة النجدة بورود بلاغ عن وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل على طريق مصر الفيوم، قرب قرية «جرفس» بنطاق المركز، ووقوع مصابين.

الشرطة والإسعاف في مكان الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح، إلى مكان الحادث، وتبين وقوع تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بسبب السرعة الزائدة للسيارة، وخروج التروسيكل فجأة أمام السيارة من أحد الطرق الجانبية، رغم قرار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بمنع سير التوك توك والتروسيكل على الطرق السريعة وداخل المدينة.

الإسعاف تنقل المصابين إلى المستشفى

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من «أحمد عمر محمد»، 43 سنة، سائق السيارة، و«عماد محمود علي»، 34 سنة، سائق التروسيكل، وتنوعت إصاباتهما بين كسور وجروح متفرقة بالجسم.

السائقان يتبادلان الاتهامات حول الحادث

وتبادل السائقان المصابان، الاتهامات حول من المتسبب في وقوع الحادث، بينما جرت إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيلت بأكملها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.