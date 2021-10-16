تفاصيل حريق الإسماعيلية اليوم: لا إصابات.. ورفع حالة الاستعدادات بالمستشفيات

نفت مصادر طبية مسؤولة في مجمع الإسماعيلية الطبي، اليوم السبت، نقل أي مصابين في الحريق الذي اندلع في أحد المصانع بمنطقة الاستثمار، إلى المستشفى حتى الآن، في الوقت الذي أعلنت فيه مديرية الصحة رفع حالة الاستعداد بمسستشفيات المحافظة.

رفع حالة الطوارئ في مستشفيات الإسماعيلية

وأعلنت مديرية الصحة في الإسماعيلية، قبل قليل، رفع حالة الطوارئ، واستدعاء كل الأطقم الطبية إلى المستشفى، تحسباً لأي طارئ.

وقالت المصادر إنه تم توفير كل المستلزمات الطبية تحسباً لنقل أي مصابين من العاملين في منطقة استثمار الإسماعيلية، أو الفرق المشاركة في عملية إطفاء الحريق، الذي اندلع داخل مصنع للملابس.

الدفع بـ 25 سيارة إسعاف إلى موقع الحريق

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ25 سيارة إسعاف، وصلت إلى مكان الحادث فور اندلاع الحريق، وأكدت مصادر طبية، ضمن التأمين بالمرفق، عدم نقل أي مصابين من مكان الحادث، فيما استقرت السيارات بمحيط الحريق تحسباً لأي طارئ.

60 سيارة إطفاء تشارك في السيطرة على الحريق

ودفعت إدارة الحماية المدينة في الإسماعيلية بعدد كبير من سيارات الإطفاء للمشاركة في السيطرة علي الحريق، وصل عددها إلى 60 سيارة، كما وصل عدد الفرق المشاركة في عملية الإطفاء إلى أكثر من 150 فرداً من قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة وعناصر من القوات المسلحة.

حريق في مصنع بويات بالمنطقة الصناعية

وشب حريق هائل مساء اليوم السبت، في أحد مصانع منطقة الاستثمار بمحافظة الإسماعيلية، وبحسب مصادر، فإن كمية كبيرة من المواد الكيميائية تسببت في زيادة حدة الحريق وعدم السيطرة عليه إلى الآن، وتم استدعاء كافة سيارات الإطفاء في المحافظة إلى مكان الحريق.