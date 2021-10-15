«أبو سنة» يتفقد منظومة جمع قش الأرز في الدقهلية لمنع تلوث الهواء

يتفقد الدكتور «علي أبو سنة»، رئيس جهاز شئون البيئة، منظومة مقاومة نوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، برفقة عدد من قيادات الوزارة والمنظومة والإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا بجهاز شئون البيئة، فرع المنصورة، وقيادات مديرية الزراعة بالدقهلية ومجالس المدن والوحدات المحلية، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالمتابعة المستمرة والميدانية لأعمال منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة وأعمال جمع وكبس قش الأرز في المحافظات المعنية بزراعة الأرز.

الدقلهية تنتج 590 ألف طن من قش الأرز

وتنتج محافظة الدقهلية هذا العام 590 ألف طن من قش الأرز بعد زراعتها مساحة تبلغ 295 ألف فدان، وتعتبر الدقهلية من أكبر محافظات الدلتا في زراعة محصول الأرز، وتسعي وزارة البيئة وبمعاونة شركاء العمل بالمنظومة، للسيطرة على ظاهرة حرق قش الأرز والمساعدة في جمعه من الحقول منعا لزيادة نسبة الملوثات في الهواء خلال تلك الفترة من كل عام والتي تتميز بالتقلبات الجوية، وتعمل وزارة البيئة على الحد من مصادر التلوث في تلك الفترة حرصا علي سلامة صحة المواطنين والأطفال.

حملات مكثفة على مصادر تلوث الهواء

واهتمت الدولة من خلال وزارة البيئة بفحص عوادم السيارات للحد من انبعاثات أكسيد الرصاص وأول أكسيد الكربون حيث قام فرع المنصورة للإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا بجهاز شئون البيئة بفحص 3958 سيارة تبين مخالفة 664 سيارة فقط، ونسقت الوزارة مع الجهات المعنية لاستخدام أنواع وقود نظيفة أكثر توافقا مع البيئة مثل التحول إلى الغاز الطبيعي والكهرباء ضمن خطة الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر.