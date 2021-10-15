مصرع طفل دهسته سيارة ملاكي خلال زفة عروسة في الدقهلية

دهست سيارة ملاكي طفلا في محافظة الدقهلية، مما تسبب في مصرعه في الحال، خلال زفة عروس في قرية كفر علام مركز منية النصر، مساء الخميس، وجرى نقل الطفل إلى منزل والده، والتحفظ على السيارة بنقطة شرطة برمبال الجديدة، لاتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار مفتش الصحة لاستخراج تصريح الدفن.

ورود بلاغ بمصرع طفل دهسا

ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، من إدارة شرطة النجدة، باصطدام سيارة ملاكي ماركة تويوتا، وذلك بقريه كفر علام، أثناء زفاف عروسة بالطفل «محمد رضا علي القصاص» عمر 8 سنوات، مما أدى لوفاته في الحال.

نقل جثة الطفل إلى منزل والده

وانتقل ضباط مركز منية النصر إلى مكان الواقعة، وتبين أن الأهالي قاموا بنقل الطفل جثة هامدة إلى منزل والده، وتم التحفظ على السيارة بنقطة شرطة برمبال الجديدة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية وجرى إبلاغ النيابة العامة ومفتش الصحة.

على جانب آخر، شهد مركز منية النصر انقلاب سيارة ربع نقل في ترعة البحر الصغير بين قريتي «ميت حديد» و«الطاهري»، وهو ما تسبب في إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم «طفل»، كانوا داخل سيارة تحمل لوحات رقم «د ف ط 1968»، قيادة المدعو خالد الشربيني محمود علي، 38 عاما، سائق ومقيم بقرية النزل دائرة المركز، وتبين أن السائق كان برفقته كل من: والدته «عفاف عبدالرحمن أحمد عوض»، 65 سنة ربة منزل، والطفل «هاني الشربيني الشربيني محمود»، 5 سنوات، نجل شقيق السائق، وجميعهم يقيمون بقرية النزل مركز منية النصر، وجرى نقلهم إلى مستشفى منية النصر المركز لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن إصاباتهم بسيطة، وتبين غرق السيارة في مياه الترعة، فيما تمكن الأهالي من إنقاذ من بداخلها قبل غرقهم في المياه.