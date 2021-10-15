وزير الخارجية الأمريكي: لدينا شراكة قوية مع السعودية وملتزمون بأمنها

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن لدى بلاده شراكة قوية مع السعودية، مشيراً إلى العلاقة المهمة مع الرياض، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف الوزير الأمريكي، في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن أمن السعودية، مشيرا إلى أنه بحث مع المسؤول السعودي، ملفات اليمن وإيران والعديد من القضايا.

وجدد «بلينكن»، إدانة بلاده لهجمات الحوثيين على السعودية، فيما أكد «بن فرحان»، أن العلاقات بين البلدين مهمة للمنطقة والعالم.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين الرياض وواشنطن وسُبل تعزيزها في مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

الخارجية الأمريكية: الوزيران ناقشا القضايا الإقليمية

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن الوزيران ناقشا القضايا الإقليمية، بما في ذلك الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى حل دائم لإنهاء الصراع في اليمن.

وتطرق الوزيران، إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين بالمنطقة والعالم، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».

الوزيران يبحثان الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب والتطرف

وبحث الوزيران، الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات الحوثيين الإرهابيين بحق اليمنيين، التي تقوم بتعطيل الحل السياسي والتنمية في اليمن.

وتناول «بلينكن» و«بن فرحان»، أهمية تعزيز الجهود المشتركة لوقف اعتداءات الحوثي المستمرة على المنشآت المدنية والاقتصادية، وتهديدها للملاحة الدولية، فيما تبادل الوزيران، وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة.

وتطرق وزير الخارجية الأمريكي ونظيره السعودي، إلى أهمية دعم كل مايضمن الأمن والاستقرار في أفغانستان، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

بلينكن: لدينا شراكة قوية مع المملكة العربية السعودية

#العربية pic.twitter.com/7ZtXCWDhjJ — العربية (@AlArabiya) October 14, 2021

فيصل بن فرحان: العلاقة مع واشنطن مهمة للمنطقة والعالم

#العربية pic.twitter.com/ysZTMsDFZ6 — العربية (@AlArabiya) October 14, 2021

وفي سياق آخر، أعلن الجيش الوطني اليمني، أمس الخميس، سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين، في عملية لقواته بمحافظة مأرب شمال شرقي العاصمة «صنعاء» التي يسيطر عليها الحوثيين، للشهر الثامن تواليا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال «المركز الإعلامي للقوات المسلحة»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الجيش والمقاومة الشعبية نفذ كميناً محكماً استهدف الحوثيين في محيط الجوبة جنوب مأرب، مؤكدا سقوط نحو 40 من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح في الكمين.

وفي سياق متصل، أشار الجيش الوطني اليمني، إلى تدمير طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، مخزن أسلحة وعربة «بي إم بي» في جبهة حريب جنوب مأرب.