مستوطنون يحرقون أراضي فلسطينية واشتباكات شمالي الضفة الغربية (فيديو)

هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، منازل مواطنين فلسطينيين في قرية بورين، جنوبي محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وهاجم أكثر من 30 مستوطنًا منازل في شرق القرية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3000 نسمة بحماية من جيش الاحتلال، لتندلع مواجهات بين الأهالي من جهة والمستوطنين وجيش الاحتلال من جهة أخرى.

30 مستوطنا يهاجمون منازل فلسطينيين في الضفة الغربية

وقال شهود عيان، إن المستوطنين أضرموا النار في أراضي سكان القرية.

ووفقا لقناة «كان» الإسرائيلية مقطع فيديو يوثق قيام مستوطنين ملثمين برشق الحجارة وإضرام النار في أطراف قرية بورين الفلسطينية.

وأوضح مصدر أمني أن اشتباكات عنيفة اندلعت في مكان الحادث، وتبادل خلالها نحو 30 يهوديا و50 فلسطينيا التراشق بالحجارة وفقا لوكالة أنباء «سبوتنيك».

ويظهر الفيديو جنديا إسرائيليا يقف بجوار راشقي الحجارة اليهود، لكنه لا يحاول حتى منعهم، بحسب القناة.

יהודים רעולי פנים תועדו היום מיידים אבנים ומציתים אש בפאתי הכפר הפלסטיני בורין בשומרון. גורם ביטחוני מסר כי במקום התפתחו עימותים אלימים, במהלכם כ-30 יהודים וכ-50 פלסטינים יידו אבנים זה לעבר זה. בתיעוד נראה חייל סמוך למיידי האבנים היהודים, אך הוא לא מעכב אותם@carmeldangor pic.twitter.com/8EGW84Df4y — כאן חדשות (@kann_news) October 16, 2021

من جانبها قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية إن قرابة 30 مستوطنا ملثما من موقع «جفعات رونين» الاستيطاني هاجموا منزلا في قرية بورين الفلسطينية.

اشتباكات بين الفلسطينيين والمستوطنين في الضفة

ونشب تراشق بالحجارة بين الطرفين حتى وصلت قوة من الجيش الإسرائيلي فصلت بينهما، بحسب الصحيفة.

وتشهد قرى محافظة نابلس، الواقعة إلى الشمال من رام الله، مواجهات محتدمة مع المستوطنين، خاصة منذ إصرار أهالي بلدة «بيتا» على طرد مستوطنين من بؤرة استيطانية أقاموها على قمة جبل صبيح المقابل للبلدة في شهر يونيو الماضي.