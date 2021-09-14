حملة اعتقالات إسرائيلية موسعة في الضفة الغربية المحتلة بعد هروب الأسرى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عددا من الفلسطينيين خلال اقتحام مناطق متفرقة في محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، تخللها اندلاع مواجهات.

واقتحمت قوات الاحتلال، مدينة البيرة واعتقلت الأسير المحرر حمدي حسنين رمانه، والطالب الجامعي قسام عابد خلال مداهمة منزليهما والقيام بأعمال التفتيش، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، ويذكر أن «رمانه» أفرج عنه من سجون الاحتلال منذ شهر بعد قضائه عقوبته البالغة 8 سنوات.

تفتيش وتحطيم أثاث المنازل واعتقالات موسعة

واعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيا يدعى «مجدي الشيخ» خلال مداهمة منزله بحي السلايمة شمال البيرة، وفتش جنود الاحتلال المنزل بصورة دقيقة وحطموا خلالها أثاث المنزل وجميع محتوياته، كما صادرت القوات الإسرائيلية، هواتف محمولة ومبلغا من المال.

من جانبها، نشرت وكالة «صفا» الفلسطينية، صورة لفلسطيني يدعى «حجازي القواسمي» من الخليل، أثناء توديع ابنه المصاب بالسرطان قبل اعتقاله من قبل الاحتلال صباح اليوم.

واندلعت مواجهات بين مجموعة من الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة الصناعة بمدينة البيرة.

قوة عسكرية إسرائيلية تداهم قرية كفر عين شمال غربي رام الله

وفي سياق متصل، داهمت قوة عسكرية إسرائيلية، قرية كفر عين شمال غربي رام الله واعتقلت شاب فلسطيني يدعى «أحمد خليل خرمه» وسط إطلاق القنابل الغازية والصوتية، كما اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين محمد صالح عميرة ومصطفى خليل عميرة في بلدة نعلين غرب رام الله.

واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، شاب فلسطيني يدعى «عبد الكريم أبو فرحة» من قرية الجلمة شرق جنين، داخل أراضي الـ48، وفقا لما ذكرته وكالة الأبناء الفلسطينية «وفا».

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، منازل في بلدة يعبد وقرية الجلمة، وشنت حملات تفتيش واسعة في قرى وبلدات المحافظة بحثا عن الأسيرين المتبقين من الأسرى الـ6 الذين فروا الأسبوع الماضي من سجن جلبوع الإسرائيلي، وتمكنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 4 من هؤلاء الأسرى.