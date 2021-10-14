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مصر
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تقارير
أحزاب وبرلمان
أزهر وكنيسة
تعليم وجامعات
مجتمع مدني
منحة أمريكية بقيمة 5 ملايين دولار لمكافحة كورونا في مصر
الفتوى والتشريع: إعفاء من يرعى معاقا بنسبة 50% على ضريبة الدخل
تعرف على القنوات الناقلة لمهرجان الجونة اليوم
«التضامن»: 8275 موظفا بالحكومة تقدموا للعلاج من الإدمان في 5 أشهر
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خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 عبر موقع دعم مصر
كيفية بيع العملات القديمة في مصر.. التفاصيل الكاملة
تطوير نسيج مضاد للفيروسات والحروق.. هل يساعد في مواجهة كورونا؟
لقاح فايزر في مصر.. تعرف على الأعراض الجانبية
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نواب يطالبون بتسليم الكتب المدرسية للطلاب المتخلفين عن دفع المصروفات
«التنسيقية» تزف بشرى بشأن عقود القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
«الشيوخ» يهنئ الرئيس بذكرى المولد النبوي الشريف
طلب برلماني للحكومة بتأمين أعمدة الإنارة قبيل فصل الشتاء
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طب الأزهر بدمياط تستقبل الطالبات الجدد بالهدايا والبالونات والشيكولاتة «صور»
تكريم جامعة الأزهر في المؤتمر الدولي لتعزيز التميز العربي
الإفتاء: الرسم والتصوير «حلال» بشرط.. والحاسد يتعذب بحسده
الأزهر يعلن رابط تحميل الكتب الدراسية الإلكترونية للإعدادية والثانوية
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انتهاء القبول الإلكتروني لجميع الشهادات بالجامعات الأهلية
نتيجة التحويلات بين المدارس 2021.. الأولوية للأشقاء والمجموع الأعلى
رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2021
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تبدأ فحص تحويلات الطلاب 2021
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«تحيا مصر»: قوافل المبادرة الرئاسية «نور حياة» تستقبل 7 آلاف مواطن
ضاحي لـ«سعفان»: الهندسة تمس أرواح المواطنين ولدينا 830 ألف عضو (صور)
«المحامين» تكشف تفاصيل إسقاط قيد عضو بالمجلس من جداول النقابة (مستند)
27 اختصاصا للمجالس القومية.. منها الإبلاغ عن أي انتهاك للحريات
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حوادث
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جريمة
حوادث
آخر حادثة
جريمة
إنقاذ شاب من الموت هدد بإلقاء نفسه من أعلى منزل أسرته في حلوان
ضبط 1345 قضية تموينية «حلوى فاسدة ولحوم منتهية الصلاحية»
تحرير 4633 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة
القبض على هارب من 150 سنة سجن مختبئا في مدينة نصر
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تفاصيل العثور على «جثة رضيع» على سلالم منزل في البدرشين: فتاة حملت به سفاحا
السجن المشدد 7 سنوات للمتحرش بطفلة الطالبية
الداخلية تكشف ملابسات واقعة اختطاف طفلين من إحدى المدارس بقنا
ضبط متهمين بالاتجار في العملة بقيمة بلغت 4 ملايين جنيه
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المحافظات
القاهرة الكبرى
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عروس البحر
بحري
قبلي
المحافظات
القاهرة الكبرى
سيناء والقناة
عروس البحر
بحري
قبلي
مروان: ننفذ خطة طموحة وجادة لتطوير منظومة العدالة
إزاله عقار شديد الخطورة بالحوامدية (فيديو)
ضبط مركز للدروس الخصوصية داخل مدرسة تحت الصيانة بالقليوبية
دراسة بجامعة بنها عن تطبيق الذكاء الاصطناعي في التشخيص الإشعاعي
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مسجل خطر يعتدي على والدته بمطواه لطردها من المنزل بالإسماعيلية
المحافظ يتابع العمل بمصانع جنوب بورسعيد
مصرع أم وطفلها في انقلاب «تروسيكل» من أعلى كوبري في الإسماعيلية
حبس عاطل ضبط بحوزته 200 كيلو بانجو و30 كيلو هيروين في القنطرة
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كاميرا تفضح سائق تاكسي استولى على محفظة شاب في الإسكندرية «فيديو»
كيفية التعامل مع العدادات مسبقة الدفع بمياه الشرب في الإسكندرية
تطوير معامل الجامعة اليابانية في الإسكندرية بمنحة من «الجايكا»
توسعة ورصف طرق بتكلفة 86 مليون جنيه في البحيرة
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حوادث المنوفية في أسبوع.. مصرع 3 طلاب ومقتل أم وابنتها بطلقات نارية
فحص 3 آلاف طفل بالمبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض الوراثية في الشرقية
حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» تواصل أعمالها في دمياط
محافظ الغربية يفتتح 5 مشروعات خدمية بقرى مركز السنطة
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انتهاء المرحلة الثانية لتطوير «الصدر والحميات» بالمنيا.. وإنذار 980 منشأة طبية خاصة
محافظ سوهاج يلتقي أمناء تحالف الأحزاب السياسية لمناقشة عدد من القضايا
أخبار البحر الأحمر.. انطلاق مهرجان الجونة واحتفال الأسقف بالمولد النبوي
تصدع عقار قديم ببني سويف والمحافظ ومدير الأمن يتفقدان المنطقة
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فن وثقافة
سينما ودراما
راديو وتليفزيون
غناء
ثقافة ومسرح
فن وثقافة
سينما ودراما
راديو وتليفزيون
غناء
ثقافة ومسرح
للمرة الأولى بعد انفصالهما.. دينا الشربيني دون عمرو دياب في مهرجان الجونة
عائلة محمود ياسين تزور مدفنه بعد عام من وفاته (صور)
بعد رقصة مضيفة الطيران.. محمد رمضان يثير الجدل من جديد داخل الطائرة «صورة»
نجيب ساويرس يسخر من حريق الجونة.. ومتابعون: الله ينور يا هندسة
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باهر النويهي عن حكاية «بالتقسيط المريح»: دوري مفاجأة
تعرف على مواعيد عرض برنامج توب شيف الموسم الخامس والقنوات الناقلة
باهر النويهي عن حكاية «هدف نبيل»: تحل قضايا المجتمع
نقاد عن دراما الـ5 حلقات: تقترب من المشاهد وتعكس ما يحدث في الشارع
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مليون مشاهدة لأغنية حسين الجسمي دق القلب على «يوتيوب» خلال 24 ساعة
تعرف على «ريدوان» وبلعياش المشاركان في «جو البنات» مع محمد رمضان
إيهاب توفيق يحيي ذكرى المولد النبوي بالأوبرا
محمد رمضان يطرح أغنية افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)
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جدول فعاليات موسم الرياض 2021.. 70 حفلا غنائيا و350 عرضا مسرحيا
سميح ساويرس بعد ترميم مركز الجونة قبل الافتتاح: «احنا بناة الأهرامات»
نبوءة تحققت بالموت وربطة عنق تسببت في عقدة.. غرائب في حياة أحمد شوقي
في الذكرى الأولى لرحيله.. المسرح بوابة محمود ياسين لاحتراف التمثيل
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اقتصاد
أسواق وعقارات
الملحق الاقتصادي
بنوك وشركات
اقتصاد
أسواق وعقارات
الملحق الاقتصادي
بنوك وشركات
جائزة مصر للتميز الحكومي تطلق خطا ساخنا للرد على الاستفسارات والشكاوى
مصممات عرض أزياء معرض تراثنا: «الديفيلية بداية انطلاقتنا للعالمية»
وزير المالية: كشف 3000 حالة تهرب ضريبي.. وتحصيل 3.8 مليار جنيه
تعرف على ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول 2021
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«فيصل الإسلامي» يتيح تقديم التبرعات من خلال الإنترنت.. ويطلق حملة تطعيم ضد «كورونا»
البنك الأهلي الأول في ترتيب القروض المشتركة بالسوقين المصرية والأفريقية
«الأهلي المصري» يطلق حملة ترويجية للإعفاء من المصاريف الإدارية لعملاء القروض الشخصية
بنك القاهرة أول مؤسسة مالية تطلق خدمة منح القروض متناهية الصغر رقمياً في أقل من ساعة
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10mojo تعلن شراكتها الرسمية مع آيكيا وlab59 لتقديم برامجها عن فنون التصميم والديزاين
شراكة بين 10mojo وFAD لتقديم برنامج 10fashion مع ندى حسام
10mojo تعلن شراكتها الرسمية مع JobMaster لتقديم برنامجها الاول من نوعه عن عالم التوظيف
10mojo تطلق أكاديمية متخصصة في الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى
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العرب والعالم
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إفريقيا
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مصر تدعو جميع الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس
6 قتلى و60 جريحا جراء إطلاق حزب الله قذائف ورصاص في بيروت «فيديو»
حزب الله يطلق قذائف في بيروت والجيش اللبناني ينتشر بالشوارع (فيديو)
قتلى وجرحى باشتباكات في بيروت على خلفية احتجاج لحزب الله ضد القضاء
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الأمم المتحدة تطلق تحذير من الأوضاع الإنسانية في إقليم تيجراي
اليوم.. سامح شكري يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي
تجدد المواجهات بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي
حاكم دبي يزور صالة الطعام الأفريقي في «إكسبو»: علاقاتنا بالقارة السمراء عميقة
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إعصار كومباسو بالفلبين يحصد المزيد من الضحايا.. مصرع 30 شخصا ومفقودين
تفاصيل مصرع 25 شخصا بعد اندلاع حريق جنوب تايوان
هجوم بالقوس والسهم في النرويج يخلف خمسة قتلى وجريحان
القوات الجوية الأمريكية تكشف محاولة خطف طائرة أثناء الانسحاب من كابل
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