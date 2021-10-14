رئيس وزراء اليمن: مصر ركيزة الاستقرار في المنطقة.. ونحتاج 1.5 مليار دولار لتغطية احتياجاتنا

قال رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبد الملك، إن مصر لها دور قوي في الملف اليمني والمنطقة كلها بشكل عام، وتعتبر ركيزة الاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن زيارته الحالية، هي الأولى بعد تنفيذ اتفاق الرياض، وهو ما يفرض تحديات جديدة وكبيرة.

خسائر انهيار المؤسسات

وأضاف «عبدالملك»، في لقاء مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن الحفاظ على مؤسسات الدولة أمر مصيري، ولديهم الكثير من الاحتياجات، مشددًا على أنه بسبب انهيار تلك المؤسسات، نحتاج من مليار إلى مليار ونصف المليار دولار، لتغطية الاحتياجات الضرورية مثل الكهرباء.

وعن إمكانية تقسيم اليمن إلى دولتين أكد أن اليمن لا بد أن يجد صيغة تناسب الأوضاع الحالية لإدارته سياسيا، فقد يكون بشكل لا مركزي، وهذا ما زال يحتاج للدراسة، مشيرًا إلى أن الاخفاقات العسكرية أمر يعود إلى القيادة العسكرية، أما الحكومة فدورها دعم كل ما يتعلق بالتعبئة للمعركة والحفاظ على مقدرات الدولة، مشددًا على أن ربط الإخفاقات العسكرية بحزب معين هو موضوع يحتاج إلى تقييم ومحاسبة بعض القيادات السياسية، وهذا يحدث في كل الأماكن ويعتمد على قيادات القوات المسلحة، ومن الصعب ربط ذلك بأي تراجع يحدث في أي جبهة.

أهمية الحفاظ على الدولة والدستور

وأوضح أن اليمنيين يقاتلون للحفاظ على الدولة والدستور والحرية والمواطنة، وهناك أطراف قاتلت ولها استحقاقات في نتيجة المقاومة والقتال للحفاظ على منطقتها، وإعادة ترتيب هذا الموضوع في أي دولة مهم في هيكل لا يفضي لمناطق السيطرة لطرف أو لآخر في إطار الدولة وهيكل الجيش والأمن.

وتابع: العملية ليست بالسهل، وعلينا أن لا نغفل دور ترتيب الجانب الأمني والعسكري لأن تبعاته اخترقت أمنيًا، مثل ما حدث في عدن، ويمكن أن يحدث في أي محافظة أو مدينة أخرى.