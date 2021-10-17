متى يمكن تطعيم الأقل من 18 سنة بلقاحات كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه سيتم البدء في تطعيم الفئات العمرية الأقل من 18 سنة من طلاب الجامعات باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» التي تمت إجازتها، ثم طلاب الثانوية العامة وغيرها، موضحًا أنه ليس كل اللقاحات أجيزت لاستخدامها لأقل من 18 سنة.

لقاح فايزر الوحيد المجاز استخدامه لمن هم أقل من 18 سنة

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، والذي يُعرض على شاشة «أون»، أنه حال وجود موافقة علمية وفنية على لقاح معين، حتى في حالة إتاحة استخدامه بشكل طارئ لمن هم تحت سن الـ 18 سيتم استخدامه على الفور، مؤكدًا أنه حتى الآن يُعد لقاح فايزر هو المُجاز استخدامه لمن هم أقل من 18 سنة.

هناك لقاحات تحت التجارب الإكلينكية للشرائح العمرية الصغيرة

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن باقي اللقاحات خضعت لاستخدامها لهذه الشرائح العمرية لتجارب إكلينيكية وسريرية، وعندما سيتم إجازتها بعد موافقة منظمة الصحة العالمية ومنظمة الغذاء والدواء الأمريكية عليه، سيتم إعطاؤه لهذه الشرائح في مصر.