تاج الدين: سننتهي من تطعيم 20 مليون مواطن خلال الأسبوع الجاري

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مفعول كل التطعيمات يتراوح بين 6 أشهر و9 أشهر، مثل تطعيم الإنفلونزا، مشيرًا إلى أن من حصل على تطعيم منذ 9 أشهر فأكثر قد يكون في حاجة إلى تطعيم جديد لزيادة المناعة ضد فيروس كورونا المستجد، بنفس أولويات الجرعات الماضية وتشمل الكوادر الطبية وكبار السن ومصابي الأمراض المزمنة مثل الصدر أو القلب او نقص المناعة او الأورام.

نستهدف تطعيم 45 مليون مواطن بنهاية 2021

وأكد أن مصر لديها كميات من لقاحات كورونا تتراوح بين 60 و70 مليون جرعة، وخلال هذا الأسبوع سيكون عدد الحاصلين على التطعيم في مصر بلغ 20 مليون شخص، وبنهاية العام الجاري سيجرى تطعيم ما يترواح بين 40 مليون و45 مليون مواطن.

موقف الأطفال من التطعيم

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج «مساء dmc» عبر قناة dmc، أن مصر بها جميع أنواع اللقاحات وستستخدم جميعها في عمليات التطعيم، متابعًا: «مش كل دول العالم طعمت الأطفال ومش كل اللقاحات ممكن أن يحصل عليها الأطفال، وبعض الدول تطعم الفئة من 12 سنة إلى 18 سنة، ودول أخرى تدرس تطعيم الفئة من 5 سنوات إلى 12 سنة».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «ندرس الموقف جيدا، وندرس ما إذا كانت هناك لقاحات أمنة لمنحها للأطفال، وخصصنا التطعيم للجامعات وسيكون هناك حملات لتطعيم طلاب الجامعات الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ولم يتم البدء في تطعيم تلاميذ المدارس».