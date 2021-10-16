«التنمية الحضارية»: المتبقي من تطوير المناطق غير الآمنة لا يتجاوز 10%

قال الدكتور خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن المنطقة غير الآمنة في سور مجرى العيون، تتكون من عشش أبو السعود، البالغ مساحتها 7 أفدنة، ولكن لدينا طموح عمراني لإدخالها ضمن منطقة سور مجرى العيون البالغ مساحتها 94 فدانا لتطويرها، إضافة لنقل المدابغ والمصانع لمنطقة الروبيكي، وقريبا سيتم تطوير منطقة «أبوالسعود» وشارع «السكر والليمون» بمصر القديمة.

نسبة المتبقي من المناطق غير الآمنة لا تتجاوز 10%

وأضاف صديق، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، اليوم السبت، أنَّ نسبة المتبقي من المناطق غير الآمنة لا تتجاوز 10%، وسيتم الانتهاء منها قريبا.

الانتهاء من تطوير المناطق غير المخططة خلال 10 سنوات

ولفت إلى أنه بالنسبة للمناطق غير المخططة تم البدء بها، ورؤيتها تتماشى مع رؤية مصر 2030، ويبلغ عدد المناطق غير المخططة 417 ألف فدان في 227 مدينة منهم 160 ألف فدان غير مخططة، أي أن 40% من المسطح العمراني في المدن بمصر غير مخطط، ويقطنه ما لا يقل عن 20 مليون مواطن، تنقصهم العديد من الخدمات والحد الأدنى من الحياة، ونحن سنوفر لهم الحد الأرقى للحياة، خلال العشر سنوات.

وأكد أن الدولة حرصت على توفير فرص عمل في القرى ذات المنتج الواحد، مثل القرى المشهورة بصناعة الخوص، وقرى أخرى معروفة بصناعة السجاد والفخار.

وأوضح أن حي الأسمرات، يشهد تصنيع السجاد اليدوي الحريري والصوف، ويُجرى تصديره إلى العالم: «ننافس إيران في صناعة السجاد، ونعمل على استغلال الظروف العالمية، وعلمنا سيدات الأسمرات كيفية تفصيل الملابس الداخلية، ونصنع السبح بنفس المستوى التي تصنعه بها المملكة العربية السعودية» منوها بأن تلك الشقق البديلة يمكن توريثها.