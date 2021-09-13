«صديق»: الرئيس السيسي وجه بالانتهاء من «حدائق الفسطاط» خلال عام

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، عن آخر تطورات مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون وعين الصيرة وحدائق الفسطاط، قائلا إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجها بالانتهاء من مشروع «حدائق الفسطاط» خلال عام واحد، وهذا سيمثل إعجازا، علما بأن مساحة المشروع 500 فدان، وهي مساحة كبيرة.

جميع المشروعات في مصر حاليا تُنجز في وقت قياسي

وأضاف «صديق»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المواجهة»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية ريهام سهلي، الأحد، أنَّ التطوير في هذه المناطق يحدث بشكل مترابط، حيث بدأ العمل في تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، لافتا أن جميع المشروعات في مصر بالفترة الحالية تُنجز في وقت قياسي، نتحدى به العالم أجمع، خاصة مع ضخامتها وسرعتها وجودتها وتكلفتها.

منظومة متكاملة لتطوير القاهرة

وأشار إلى أن هناك منظومة متكاملة لتطوير القاهرة سواء التاريخية أو الحضرية أو الإسلامية أو العاصمة الأصلية «الفسطاط»، فهناك رؤية شاملة لكل هذه المناطق بداية من منطقة «أركيديا» وحتى منطقة «الخيام».

صندوق التنمية الحضارية هو الابن الوليد للجمهورية الجديدة

وأكد أن صندوق التنمية الحضارية هو الابن الوليد للجمهورية الجديدة، «ماينفعش مصر تدخل كدولة جديدة وعندها حاجة اسمها تطوير العشوائيات، إحنا خلاص قضينا على العشوائيات».

وتابع رئيس صندوق التنمية الحضرية: «المرحلة اللي جاية هتكون مرحلة التنمية العمرانية، وصندوق تطوير العشوائيات بدأ ووصل للقضاء على العشوائيات غير آمنة، وبنعمل مشروعات كبيرة يسفيد منها جميع فئات، وبنطور في القاهرة التاريخية بطابعها الأثري المميز، وبنسعى للتطوير في الأماكن غير المخططة، واللي بينقصها شبكات كهرباء وصرف صحي ومياه وطرق ومحاور، وبنطور في الأماكن دي بشكل متوازٍ، وطموحنا العمراني ماينفعش يقف».