مي كساب عن مبادرة التبرع بالأعضاء: «مش هتكلم في حاجة تخص الدين»

لا يزال الجدل الذي سببته المبادرة التي أطلقتها الفنانة إلهام شاهين للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة مستمرًا، بعدما أعلن الكثير من الفنانين عن رأيهم في هذه المبادرة، وكان آخر هؤلاء الفنانين الفنانة مي كساب.

مي كساب تعلق على حملة التبرع بالأعضاء

قالت مى كساب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنا بقول رأيي في كل حاجة إلا حاجة واحدة وهي المواضيع الخاصة بالدين مش هتكلم في حاجة تخص الدين؛ لأن كمان المذاهب مختلفين، وكل مذهب فيهم له رأي».

وتابعت «كساب»، قائلة: «أنا حتى مفكرتش في الموضوع إطلاقًا لحد دلوقتي من وقت ما شوفته ومفكرتش فيه إطلاقا فحقيقي معنديش رد نهائي على الموضوع دا».

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين كانت أطلقت مبادرة عن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة وكشفت عن أنها ستوصي بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها كما انضم إليها الفنانتان رانيا يوسف وانتصار.

مسلسل زي القمر

كانت الفنانة مي كساب حققت نجاحا كبيرا بحدوتة عقبال عوضك من مسلسل «زي القمر» التي شاركت في بطولته بجانب محمد جمعة وهالة فاخر وراندا عبد السلام وأحمد جمال سعيد وايمان السيد، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج معتز حسام.

مسلسل اللعبة 3

وتستعد الفنانة مي كساب خلال الفترة المقبلة لتصوير الجزء الثالث من مسلسل «اللعبة» التي قدمت منه جزئين حققا نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية وتشارك في هذا العمل بجانب شيكو وهشام ماجد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وميرنا جميل وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب وإخراج معتز التوني.