مستشار الرئيس: تأثير لقاحي كورونا والإنفلونزا يستمر من 6 لـ 9 أشهر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن التطعيم المتعلق بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» يشابه كثيرًا تطعيم الإنفلونزا الموسمية في مدة فعاليته، إذ أن تأثيره يستمر من ستة إلى تسعة أشهر، وبحد أقصى عام، موضحًا أن كل التجارب الإكلينيكية والسريرية المطبقة حول العالم بعد التطعيم، أثبتت أن التطعيمات التي كانت تُمنح بواقع جرعتين يمكن منح الجرعة الثالثة التنشيطية أو التعزيزية أو إعادة تطعيم أيًا كان المسمى.

تاج الدين يوضح الفئات التي من المفترض أن تحصل على الجرعة الثالثة

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «ON»، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن هذه الفرضيات والوقائع العلمية تبدأ مجددًا في ترتيب ما أسماه فقة الأولويات، موضحًا أن الفئات التي من المفترض أن تحصل على الجرعة الثالثة، هي تلك الفئات التي مر عليها عام كامل بعد حولها على الجرعتين، بداية من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر عرضة للإصابة، وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكوادر الطبية.

سبب تلقيح من تجاوز تطعيمهم عاما بالجرعة الثالثة

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، والذي جاء «لماذا تكون الفترة البينية عام للحصول على الجرعة الثالثة إذا كانت الدول الأخرى قلصت الفترة لستة أشهر»، رد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية قائلا: «هذه عملية شديدة الحساسية، سندرس الأمر علميًا وفنيًا، وكذلك كل الدول التي طبقت التجربة وبعد الدراسة سنحدد مصير الفترة البينية بالتعاون مع وزارة الصحة».