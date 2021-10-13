مستشار الرئيس: موعد انتهاء الموجة الرابعة متوقف على المواطنين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحية، إن مصر لم تدخل ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا حتى الآن، متابعًا أن إصابات الموجة الرابعة لفيروس كورونا مختلفة عن الموجات الثلاثة السابقة ستكون أكثر ولكنها بسيطة ومتوسطة، و80% من المصابين سيعزلون منزليًا، لافتًا أن العامل الفارق هو التطعيمات ورغبة الدولة في تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

الدولة حريصة على تنوع مصادر اللقاحات

وأضاف مستشار الرئيس لشؤون الصحية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة حريصة على تطعيم المواطنين وتوفير أكبر عدد من جرعات للقاح كورونا وتنوعها، موضحًا أن قرار منع دخول موظفي الدولة إلا بعد الحصول على اللقاح جاء لأن الوباء عالميًا، والتطيعم ليس إجباريًا ولكنه التزام أخلاقي تجاه الدولة ومؤسساتها، فضلًا عن أنه آمن وفعال.

وأكد «تاج الدين»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بشكل شخصي تطعيم العاملين بالتربية والتعليم والتعليم العالي، مشيرًا إلى أن هناك جرعة ثالثة معززة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في الربع الأول من العام الجديد، مضيفًا أن هذه الجرعة مهمة جدا لأنها تنشيطية للأجسام المضادة ضد فيروس كورونا.

موعد انتهاء الموجة الرابعة متوقف على المواطنين

وأوضح مستشار الرئيس للشؤون الصحية أن موعد انتهاء الموجة الرابعة لفيروس كورونا لا أحد يعلمه، ولكنه متوقف على تصرفات المواطنين ومدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية ومساعدة الدولة في تنفيذ خطتها لتطعيم 40% من المواطنين، متابعًا أن التطعيمات تقلل معدلات الوفاة وكذلك الإصابات بتكون أقل حدة.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن أعلنت خروج 419 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 264764 حتى اليوم.