اكتشاف 5 مقابر جماعية ومقبرتين فرديتين في ترهونة الليبية: بها 35 جثة

انتشلت السلطات في ليبيا، 35 جثة مجهولة الهوية من 7 مواقع بمكب النفايات العام في مدينة ترهونة الواقعة جنوب شرقي العاصمة «طرابلس»، وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا في إحصائية نشرتها على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه تم تنفيذ 245 حقل اختبار بموقع مكب القمامة العام بالمدينة، وتم اكتشاف 5 مقابر جماعية ومقبرتين فرديتين.

وكان رئيس بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، محمد أوجار، قال في 4 أكتوبر الجاري، إن البعثة تجمع أدلة حول وقوع مجازر جماعية بحق المدنيين في مدينة ترهونة منذ عام 2016 وحتى العام الماضي 2020، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف أوجار، أنه لا يمكن أن تقدم البعثة المتورطين في الجرائم حتى الآن، وأشار رئيس بعثة تقصى الحقائق، إلى أن هناك أدلة على تجنيد أطفال سوريين في النزاع الليبي.

«اللافي»: ضرورة إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل وفق إطار قانوني ودستوري

وفي سياق آخر، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا،، عبدالله اللافي، إنه من الضروري، إجراء الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وفق إطار قانوني ودستوري يكفل نجاح عملية الاقتراع، وتقبل بنتائجه جميع الأطراف السياسية، وفقا لما ذكرته بوابة «الوسط» الليبية.

بدوره، شدد «البنك الدولي»، على أن الالتزام بموعد إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، يعد من أحد الشروط لتعافي اقتصاد البلاد على المدى القريب، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وحذر «البنك الدولي» في تقرير، من أن عدم الالتزام بالانتخابات الليبية في موعدها سيدخل البلاد مجددا في تدهور الأوضاع، مشيرا إلى ارتباط القتصاد الليبي كليا بتقدم العملية السياسية بشكل إيجابي واستقرار الوضع الأمني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية.

وأوضح البنك، أنه في حال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإعادة توحيد المؤسسات العامة، واستمر إنتاج النفط، فمن المتوقع أن تسجل البلاد معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 78.2% في العام الجاري 2021.