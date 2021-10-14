السيسي ورئيس وزراء بريطانيا يتفقان على أهمية خروج المرتزقة من ليبيا

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الاتصال تناول مناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة مدينة جلاسجو للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وجرى التوافق على تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين لضمان الخروج بنتائج إيجابية من الدورة، على نحو يعزز عمل المجتمع الدولي، في ظل أزمة المناخ العالمية الراهنة، وفي ضوء أهمية الدور المصري في قضايا المناخ على الصعيد الإقليمي، فضلا عن سعي مصر لاستضافة الدورة المقبلة من المؤتمر خلال عام 2022.

التوافق على أهمية خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

وتناول الاتصال التباحث بشأن أبرز ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، خاصةً على صعيد التعاون في مجال الدفاع، والأمن، ومكافحة الإرهاب، إلى جانب تنشيط حركة السياحة البريطانية الوافدة إلى مصر، فضلا عن مناقشة مستجدات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ليبيا؛ حيث جرى التوافق على دعم المسار السياسي القائم وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في موعده المقرر نهاية العام الحالي، إضافة إلى أهمية خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية كافة.

التوافق على أهمية التوصل لاتفاق عادل وقانوني ومتوازن في قضية السد الإثيوبي

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ الاتصال تناول التباحث بشأن تطورات قضية السد الإثيوبي، حيث أكد الرئيس أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد، على نحو يحفظ الأمن المائي المصري، ويحقق مصالح جميع الأطراف، ويحافظ على الاستقرار الإقليمي، أخذا في الاعتبار ضرورة استمرار المجتمع الدولي في الاضطلاع بدور جاد في هذا الملف، فضلا عن إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من الأطراف كافة في عملية المفاوضات، بما يتسق مع البيان الرئاسي الصادر في هذا الصدد عن مجلس الأمن الدولي.