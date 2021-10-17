أرخص سيارتين سيدان 2022 «لادا جرانتا وشانجان ألسفن».. قارن قبل الشراء

تتنافس العلامات التجارية داخل السوق المحلي للسيارات على طرح طرز مختلفة للسيارات الملاكي بفئات سعرية ومواصفات وتجهيزات تتيح للمستهلك مقارنة قوية قبل عملية الشراء؛ وخلال السطور التالية ترصد الوطن مقارنة بين أرخص سيارتين في فئة السيارات السيدان لموديلات العام الجديد 2022، هما «لادا جرانتا وشانجان ألسفن».

قائمة أسعار وتجهيزات لادا جرانتا موديل 2022

-تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 168 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 189 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 198 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، وينتج قوة 87 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر في النسخة المانيوال، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وفي النسخة الأوتوماتيك، تأتي بقوة قدرها 98 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

- تتسارع السيارة بوضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ ساعة في غضون 11.4 ثانية؛ وتستهلك متوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد 4268 ملم طول، و 1700 ملم عرض، و 1500 ملم ارتفاع؛ فيما تصل سعة الصندوق الخلفي 480 لترًا.

قائمة أسعار وتجهيزات شانجان ألسفن موديل 2022

-تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 165 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 185 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 200 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1400 سي سي، وينتج قوة 101 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر في النسخة المانيوال، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وفي النسخة الأوتوماتيك، تأتي بسعة 1500 سي سي، بقوة قدرها 107 حصانًا، و عزم أقصى للدوران يصل إلى 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات.

- تأتي السيارة بأبعاد 4390 ملم طول، و 1725 ملم عرض، و 1490 ملم ارتفاع؛ فيما تصل سعة الصندوق الخلفي 382 لترًا.