رئيس الوزراء: جار تنفيذ عدة مشروعات لتعظيم مواردنا المائية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا؛ لاستعراض آليات الاستغلال الأمثل لمياه الصرف الزراعي بعد معالجتها، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل أول الوزارة.

أبرز المشروعات الجاري تنفيذها

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها، خلال الفترة الجارية؛ من أجل تعظيم مواردنا من المياه، أبرزها «تبطين وتأهيل الترع والمساقي، والتحول من الري التقليدي بالغمر إلى منظومة الري الحديثة، وتحلية مياه البحر»، إلى جانب مشروعات استغلال مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها.

من جانبه، استعرض وزير الموارد المائية والري موقف المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًا لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي، قائلا: «هناك إمكانية لاستغلال كميات كبيرة من مياه المصارف المتدفقة للبحر والبحيرات، وذلك في حالة التخلص من الأملاح المركزة بها، وبعد قيام وزارة البيئة بدراسة الأثر البيئي».

الانتهاء من تنفيذ مشروع الاستفادة من مياه مصرف المحسمة

وأشار «عبد العاطي» إلى أهمية مشروعات تأهيل الترع والمساقي وتطبيق منظومة الري الحديث، إلى جانب مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي الجاري تنفيذها، مضيفا أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الاستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد مُعالجتها، إضافة إلى ما تم من تنفيذ مشروع مياه مصرف بحر البقر، وأيضًا الاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا.