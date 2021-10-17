تعرف على قيمة الدعم الشهري لمستفيدي «تكافل وكرامة»

يواصل مستفيدو الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، صرف مستحقاتهم من مكاتب البريد لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأ الصرف أمس السبت، لمن يصرفون الدعم من مكاتب البريد، فيما يتاح الصرف على مدار 24 ساعة لمن استخرجوا بطاقات «ميزة» البنكية.

3.8 مليون أسرة مستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، ما يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، حيث يتم توزيع الدعم الشهرى كالتالي:

- 450 جنيهًا شهريا للمسنين.

- 450 جنيها شهريا للأشخاص ذوي الهمم.

- 350 جنيهًا مستفيدي كرامة من الأيتام.

- متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل حوالي 500 جنيه شهريًا، بقيمة إجمالية 974 مليون جنيه شهريًا.

وأكدت وزارة التضامن، أنه سيتم استخراج المرحلة الثانية من بطاقات «ميزة» في نوفمبر المقبل، لافتة إلى أنه تم استبدال بطاقات الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ببطاقة ميزة البنكية في المرحلة الأولى بـ8 محافظات، تشمل «بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومرسى مطروح».

تكريم الطلاب المتفوقين من أبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة

وفي سياق آخر، تقوم نيفين القباج وزيرة التضامن، اليوم، بتكريم الطلاب المتفوقين من أبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، ومؤسسات العمل الأهلي الشريكة، وتقديم منح للطلاب الأولى بالرعاية، في مؤتمر «تكافؤ الفرص التعليمية»، الذي سيعقد اليوم الأحد، بمشاركة وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي ورؤساء الجامعات.

دعم 1000 مدرسة مجتمعية لمن فاته قطار التعليم

وأشارت وزيرة التضامن في بيان لها، أنه تم دعم 1000 مدرسة مجتمعية، لمن فاته قطار التعليم بالإضافة إلى تقديم منح جامعية، في إطار تكافؤ الفرص التعليمية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى لا يكون أحد خلف الركب بسبب الفقر.