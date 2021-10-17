«مياه القناة»: الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقنطرة بلقاح كورونا

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقنطرة غرب بلقاح كورونا، لافتا إلى استمرار حملات تطعيم العاملين في كافة مناطق وقطاعات الشركة في إقليم القناة، من خلال الفرق الطبية المتنقلة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية في محافظات القناة ضد كورونا

وقال رئيس الشركةن في بيان: «إننا مستمرون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في محافظات إقليم القناة الثلاثة (السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد) ضد فيروس كورونا، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم المباني والمكاتب الإدارية، مع استمرار توزيع الكمامات الطبية على جميع العاملين في القطاعات ومحطات المياه والصرف الصحي والشبكات؛ حفاظا على العاملين وتوفير الحماية لهم حتى يقوموا بأداء عملهم على أكمل وجه».

وأضاف «عصمت» أن تلك الإجراءات الاحترازية تأتي في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على صحة وسلامة جميع العاملين للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مشددًا على جميع العاملين باستمرارية ارتداء الكمامات أثناء فترات العمل، وخاصة الذين يتعاملون مع الجمهور، مع استمرار إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة في أعمال التطهير والتعقيم واتباع جميع التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع مديريات الصحة والسكان لحصول جميع العاملين في الشركة على لقاح التطعيم المضاد لفيروس كورونا، وذلك للحد من خطر انتشاره والحفاظ على صحة العاملين في الشركة وأسرهم.