11 خطوة لتسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات في مصر 2021

تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2021، يبحث الكثير من الطلاب عن موقع تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات في مصر2021، عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، توفير جميع اللقاحات للطلاب الجامعيين الذيم يحق لهم الحصول على اللقاح، بالإضافة إلى تخصيص أماكن تطعيم داخل الجامعات المصرية لتطعيم الطلاب لتنجب الإصابة بفيروس كورونا والحفاظ على سير العملية التعليمية.

وترصد «الوطن» خطوات تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات في مصر 2021

أعلنت وزارتي التعليم العالي والصحة والسكان، عن تخصيص خانة على موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات في مصر 2021، وذلك تسهيلا على الطلاب الراغبين في تلقي لقاح كورونا من خلال عدة خطوات حتى يتسنى لهم الحصول على اللقاح.

خطوات تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات في مصر 2021

- تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- يختار الطالب أيقونة تسجيل طلب الحصول على اللقاح.

- يكتب الطالب البيانات المطلوبة بدقة.

- الضغط على أيقونة الطالب فئة الاستهداف «طالب جامعي».

- يختار الطالب محافظة الإقامة والجامعة المنتسب لها للحصول على اللقاح بها.

- كتابة بيانات التواصل بدقة، سواء البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول.

- تأكيد الطلب برسالة نصية بها كود المرسل على رقم المحمول.

- تحميل صورة بطاقته الشخصية.

- الضغط على زر «حفظ».

- سيتم إرسال رسالة نصية بها رقم الطلب.

- يتم إرسال الكود المكون من 20 رقما للاستعلام عن موعد ومكان الحصول على لقاح كورونا.

بعض الجامعات تمنع الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من السكن بالمدن الجامعية

وقال الدكتور ممدوح مهدي، رئيس جامعة حلوان، إن الطلاب الذين لم يحصلوا على لقاح لا يحق لهم الحصول على أماكن في المدن الجامعية، وذلك لتجنب انتقال العدوى بين الطلاب في حالة الإصابة بفيروس كورونا، وهناك بعض الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة بشأن الطلاب الذين يحق لهم الحصول على اللقاح ولم يحصلوا عليه حتى الآن.