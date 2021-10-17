ارتفاع إصابات كورونا عالميا إلى 241.1 مليون.. ومصر تستلم لقاح فايزر

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، منذ ظهوره في أواخر عام 2019، وسجلت الإصابات 241146183 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4909459 حالة، بينما زادت حالات الشفاء إلى 218391507 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» في بريطانيا إلى 138527 شخص

وسجلت بريطانيا، أمس السبت، 43423 إصابة جديدة بـ«كورونا» و148 وفاة، وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي الإصابات وصل إلى 8404469 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» 138527 شخص، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

ارتفاع حصيلة الإصابات في الولايات المتحدة إلى 44801768 حالة

وفي الولايات المتحدة، سجلت البلاد، أمس السبت، 89404 إصابة بـ «كورونا»، و1974 وفاة، ليصل مجموع الإصابات بـ الفيروس، إلى 44801768 حالة، فيما بلغت حصيلة ‏الوفيات إلى 722212 حالة.

من جانبها، أعلنت السفارة الأمريكية لدى القاهرة، وصول شحنة من لقاح «فايزر» المضاد لـ «كورونا» إلى مطار القاهرة، تبرعت بها واشنطن إلى مصر، وقالت على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أمس السبت، إنها ترحب بوصول 1.6 مليون جرعة إضافية من اللقاح إلى القاهرة.

وأضافت السفارة الامريكية، أن التبرع يمثل جانبا آخر من جوانب الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين مما يساعد على ضمان أن يكون المصريون أكثر أمانا ضد تهديد الفيروس.

ونشرت السفارة الأمريكية صورا لوصول شحنة لقاح «فايزر» إلى مصر.

حصيلة إصابات تونس تصل إلى 710773 حالة

عربيا.. أعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس السبت، تسجيل 100 إصابة بـ «كورونا» وحالتي وفاة، لتصل حصيلة الإصابات إلى 710773 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بـ الفيروس إلى 25085 شخص.

وسجلت الوزارة التونسية، 198 حالة شفاء من الفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي من «كورونا» في البلاد إلى 684116 حالة، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

مظاهرت في فرنسا احتجاجا على الشهادة الصحية.. وإلقاء القبض على 5 أشخاص

وفي فرنسا، قالت وزارة الداخلية، امس السبت، إن أكثر من 40 ألف متظاهر خرجوا للاحتجاج على الشهادة الصحية، التي فرضتها الحكومة للحد من تفشي «كورونا»، مشيرة إلى 171 تحركا في السبت الـ14 على التوالي من التعبئة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت الشهادة باتت إلزامية في فرنسا اعتبارا من 21 يوليو الماضي في الأماكن التي تستقبل أكثر من 50 شخصا، قبل اعتمادها أيضا في المستشفيات والحانات والمطاعم، فيما شملت الشهادة في 30 أغسطس الماضي، 1.8 مليون موظف على تواصل مباشر مع الجمهور، ونهاية سبتمبر الماضي من تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.

وألقت الشرطة الفرنسية، على 5 أشخاص خلال التحركات في البلاد، من بينهم 3 في العاصمة «باريس»، فيما لم تسجل إصابة أي عنصر أمني.

وكان مجلس الوزراء الفرنسي، صدق الأربعاء الماضي، على مشروع القانون القاضي باحتمال تمديد العمل بالشهادة الصحية حتى 31 يوليو المقبل.