هل لقاح كورونا يؤثر على خصوبة الرجل؟.. طبيب يحيب

تنتشر شائعات عديدة من أبرزها «هل لقاح كورونا يؤثر على الخصوبة»، مما يسبب القلق من تلقي التطعيم، هل هذا القلق مبرر؟، وما مدى تأثير اللقاحات على الخصوبة بالفعل؟، وهل لقاح كورونا يؤثر على خصوبة الرجل»، حيث يتم تداول هذه الجمل وما يشابهها على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ شهور قيل في البداية إن على الرجال بوجه الخصوص يؤثر على قدرتهم الإنجابية.

طبيب يجيب عن «هل لقاح كورونا يؤثر على الخصوبة»؟

قال الدكتور سامح فايق، أستاذ أمراض الذكورة والضعف الجنسي بقصر العيني جامعة القاهرة، إن لقاحات كورونا آمنة ولا تؤثر على نسبة الخصوبة لدى الرجال، وجميع الأعراض التي تظهر عقب أخذ اللقاحات ليس لها علاقة بالخصوبة المنوية لدى الرجال، موضحا أن تأثير الجهاز التناسلي يكون عند الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى عقب أخذ اللقاح وتكون هناك مضاعفات شديدة على معدل الخصوبة.

دراسة صغيرة بمشاركة 84 رجلا

حللت الدراسة في جامعة شيفيلد في جنوب يوركشاير بالمملكة المتحدة، الحيوانات المنوية لدى 105 رجال، لم يصابوا بفيروس كورونا، وطابقتها مع 84 آخرين تم تشخيص إصابتهم بـ «كوفيد-19»، وذلك على فترات تراوحت بين 10 و60 يوما.

ومقارنة بالرجال الأصحاء غير المصابين بـ فيروس كورونا، وجدت الدراسة زيادة ملحوظة في الالتهاب والإجهاد التأكسدي في خلايا الحيوانات المنوية الخاصة بالرجال المصابين بـ «كورونا»، كما تأثر تركيز الحيوانات المنوية وحركتها وشكلها سلباً بالفيروس.

ووجدت الدراسة أن الاختلافات تتزايد مع شدة المرض.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، بهزاد حاجي زاده مالكي، طالب دكتوراه في جامعة جوستوس ليبيج جيسين، في هيسن بألمانيا، في بيان «ترتبط هذه التأثيرات على خلايا الحيوانات المنوية بانخفاض جودة الحيوانات المنوية وانخفاض إمكانات الخصوبة».

وأشار «مالكي» إلى أنه على الرغم من أن هذه التأثيرات تميل إلى التحسن بمرور الوقت، إلا أنها ظلت أعلى بشكل ملحوظ وغير طبيعي لدى مرضى كورونا، وكان حجم هذه التغييرات مرتبطا أيضا بالمرض.