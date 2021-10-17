السيسي يمنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى للنماذج المشرفة

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعض من النماذج المشرفة والمضيئة التي أثرت الفكر الإسلامي الرشيد من مصر والعالم الإسلامي بمجال الدعوة، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى

وأعطى الرئيس وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لكل من:

- الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، أستاذ أصول الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بطنطا.

- الشيخ جابر طايع يوسف سلطان رئيس القطاع الديني السابق.

- الشيخ خالد عبدالمحسن الجندي إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف.

- الشيخ إسماعيل الراوي محمد السيد نجدي، مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء.

- المهندسة نهاد محمد سامي رضوان رئيس الإدارة المركزية السابق لشؤن مكتب وزير الأوقاف.

- الشيخ أحمد عصام الدين فرحات الموجي إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف.

المكرمون في احتفالية المولد النبوي الشريف من خارج مصر

كما كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي بعض النماذج المشرفة من خارج جمهورية مصر العربية:

- الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيق.

- الدكتور عبدالله برج روال رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بدولة السودان الشقيق.

وكانت احتفالية المولد النبوي الشريف، بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، بعنوان «واقع فريد»، ثم ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلمة خلال الاحتفالية أمام الرئيس، وأهداف سلسلة إصدارات «رؤية»، كما ألقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كلمة خلال الاحتفالية، وأهدى الرئيس السيسي نسخة من القرآن الكريم.