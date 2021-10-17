السيسي: مصر ماضية في مهمتها لبناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الكلمة أمانة عظّم الإسلام من شأنها، ونبهنا لأهمية رعاية هذه الأمانة وتأديتها على الوجه الأمثل، ومن هذا المنطلق أؤكد أنّ مصر ماضية في مهمتها لبناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني ، وهي مسؤولية تضامنية وتشاركية، تحتاج إلى تضافر جميع الجهود لنبني معا مسارا فكريا مستنيرا ورشيدا، يؤسس شخصية سوية وقادرة على بناء دولة المستقبل ومواجهة التحديات».

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف الذي نظمتها وزارة الأوقاف اليوم، بمركز المنارة في التجمع بالقاهرة الجديدة.

وأهدى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي، عبارة عن نسخة من مصحف الأزهر الشريف، كما شهد الرئيس السيسي، فيلما تسجيليا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، بعنوان «واقع فريد».