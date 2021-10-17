القصة الكاملة لتعرض «أمنية» للضرب المبرح على يد زوجها أمام طفلتهما

دخلت الأم بصحبة ابنتها ذات الـ4 سنوات، من بوابة العقار التي تقطن فيه أسراها، ثم تتبعها زوجها منقضًا عليها موجهًا لها ضربات بالأيدي والقدم على وجهها وفي أماكن متفرقة من الجسم، بينما تقف الطفلة في ذهول في ركن بمدخل العمارة، ثم جاءت إحدى الجيران محاولة الدفاع عنها وصرف زوجها واحتضنتها إلا أنها سقطت مغشيًا عليها من قسوة ما تعرضت له على يد زوجها، في واقعة وثقتها كاميرات المراقبة وتم تداولها على نطاق واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

الواقعة التي تعرضت لها الزوجة أمنية إسماعيل، في حي شرق الإسكندرية، جاءت نتيجة نشوف خلافات زوجية مع زوجها، وتم اللجوء فيها إلى القضاء، إلا أن الزوج رفض الطلاق دون التنازل على كافة المستحقات المالية للزوجة.

زوج يعتدي على زوجته أمام ابنتهما

وتواصلت «الوطن» مع الزوجة التي تم الاعتداء عليها، وتبين أنها متزوجة منذ 7 سنوات، وأنجبت من زوجها طفلتين ونشبت الخلافات بينهما، التي وصلت إلى الضرب والاعتداء ولجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة، حيث قامت برفع قضية طلاق على زوجها في المحكمة إضافة إلى ترك بيت الزوجية بسبب الاعتداء عليها، والذهاب إلى منزل أسرتها في منطقة سيدي بشر شرقًا.

وتبين أن الاعتداء حدث في مدخل عمارة منزل أسرتها، التي قررت تركها بعد واقعة الاعتداء عليها، إضافة إلي قيامها بتحرير محضر بالضرب وذلك لإثباته في المحكمة وملف قضية الطلاق.

الزوجة تكشف أسباب الاعتداء عليها

قالت أمنية الزوجة الضحية، إن زوجها منذ نشوب الخلافات بينهما منذ 10 أشهر اعتاد ضربها حتى تركت بيتها وذهبت إلى أهلها، لافتة إلى أنه يوم الواقعة اعتدى عليها في مدخل عمارة أسرتها؛ لإجبارها على التنازل عن كافة المستحقات المالية، إلا أنها ترفض وتتنقل من مكان إلى آخر خوفا من التعدي عليها مرة أخرى بالضرب أو خطف إحدى بناتها.

وأضافت أن ابنتها التي ظهرت في مقطع الفيديو، تعاني من مشكلة بصرية السبب الأول فيها نفسي، وذلك بسبب المشاكل الزوجية الدائمة، وعلى الرغم من معرفة والدها بهذا الأمر إلا أنه ضربها أمام طفلتهما بهذه الوحشية وتسبب في إساءة نفسيتها.

وأشارت الزوجة، إلى أنها حررت محضر في قسم شرطة المنتزة تتهم زوجها بالتعدي عليها، مؤكدة أنها سبق وحررت محضر آخر ضده من قبل إلا أنه خرج بكفالة قدرها 200 جنيه.