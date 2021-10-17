إزالة مبنى على أرض زراعية بمنطقة 307 فدان بجوار أنفاق بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن تنفيذ حي الجنوب، إزالة مبنى على أرض زراعية في منطقة 307 فدان، بجوار أنفاق بورسعيد، على مساحة 200 م2، لافتا إلى أنه ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما يمنع أشكال التعدي والمخالفة مرة أخرى.

محافظ بورسعيد: الرئيس وجه بحملات مستمرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة

وأوضح المحافظ أن الفترة الحالية تشهد مزيد من حملات إزالة التعديات، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالإزالة الفورية لأشكال التعديات كافة على أراضي وأملاك الدولة، وذلك في ظل الإجراءات والقوانين التي اتخذتها الدولة للقضاء على هذه الظاهرة.

استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع محمد سرحان بزهور بورسعيد

من ناحية أخرى، أعلن اللواء عادل الغضبان، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع محمد سرحان بحي الزهور، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، في إطار الخطة الشاملة لتطوير طرق ومحاور الحي.

ولفت «الغضبان» إلى أنه سيجرى تطوير الطرق بحي الزهور لتماثل الشوارع المطورة بالآخر «الضواحي»، والتي بدأت بتطوير ورفع كفاءة شارع محمد سرحان أمام المقابر الجديدة بـ«الزهور».

وأوضح محافظ بورسعيد، أن حي الزهور سيشهد الأيام المقبلة خطة رصف وتطوير عالية الكفاءة بمختلف الطرق والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تشهد أيضا تخطيط الشوارع وزيادة معدلات الإضاءة بالشوارع، والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء والزراعية، وإنشاء بالوعات للأمطار، لافتا إلى أن بورسعيد تحقق حاليا نقلة نوعية في مجال تطوير الطرق، بالتوازي مع تطوير المشروعات في العديد من المجالات.