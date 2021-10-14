أخبار المنيا اليوم.. إزالة تعديات على النيل وسيول محتملة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن دخول 19 مدرسة جديدة الخدمة، تسع 10200 طالبًا في مراكز أبوقرقاص وملوي ومغاغة ضمن المرحلة الأولي لمبادرة حياة كريمة، مع استمرار العمل في تنفيذ 211 مشروع بتكلفة مليار و960 مليون و520 ألف جنيه، في قطاع الأبنية التعليمية، ضمن المشروعات المدرجة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.

ضبط المنشآت الطبية المخالفة بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة المرور علي 2852 منشأة طبية بجميع مراكز ومدن المنيا ما بين مستشفيات ومراكز وعيادات خاصة، وتم ضبط 1088 منشأة مخالفة وتحرير 108 محضر غلق إداري، وتوجيه إنذار لـ980 منشأة طبية لتوفيق أوضاعها وفحص 11 شكوي، كانت هذه أبرز أخبار محافظة المنيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

استعدادات لمواجهة سيول محتملة في المنيا

عقد محافظ المنيا اجتماعًا لمناقشة خطة استقبال فصل الشتاء ومواجهة مخاطر السيول، ورفع درجة الاستعداد القصوي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لأوضاع الطقس غير المستقرة، والمتوقعة خلال فصل الشتاء، بما يضمنه من أحداثًا عارضة سواء سيول أو كوارث طبيعية.

إزالة تعديات على نهر النيل وأملاك الدولة

واصلت الوحدات المحلية تنفيذ حملات الإزالة حيث تم إزالة 15 حالة تعد علي أملاك السكة الحديد علي مساحة 1900 متر مربع، كما تم إزالة 13 حالة تعد علي مجري النيل علي مساحة 124 متر بقرية تل بني عمران بمركز ديرمواس، وأزالت الوحدة المحلية بمركز ملوي 11 حالة تعد بالبناء والزراعة علي أملاك الدولة، وفي بني مزار تم إزالة تعديات علي الطرق بمساحة 200 متر مربع كما تم إزالة 18 حالة تعد بناء في المهد علي مساحة 2000 متر.

شائعات عن لقاحات كورونا بالمحافظة

عقد مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة بمكتبة مصر العامة، لمحاربة الشائعات والأكاذيب التي ينشرها البعض عن لقاحات فيروس كورونا، حيث تم التأكيد على أنها فعالة وآمنة ولا تسبب أي أضرار للمقبلين على الزواج، مثلما يدعي البعض، واعتمدت دول عربية وأوروبية عليها للحد من انتشار ومجابهة فيروس كورونا، بالإضافة إلي أهمية الاعتماد على العلاج الطبيعي للتقليل من أضرار الإصابة بالفيروس ومنها زيادة نسبة الأوكسجين في الرئتين.