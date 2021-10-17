معلومات عن مركز التوجيه الوظيفي ببطريركية الأرثوذكس بالإسكندرية

يفتتح البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، مركز التوجيه الوظيفي التابع لديوان بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، وهو المركز الذي يعد الأول من نوعه في الإسكندرية ويختلف عن مكاتب التوظيف المتواجدة في كنائس الإسكندرية، حيث يقدم دورا مختلفا عما تقوم به مكاتب التوظيف.

المساعدة في تغيير مجال العمل

وبحسب مصدر مسؤول في بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، إن مركز التوجيه الوظيفي يتم إطلاقه لمعادلة كفة المتقدمين إلى الوظائف مع عدد الوظائف المطروحة، حيث يساعد الأشخاص على اكتشاف ذاتهم وإمكانية تغيير مجال عملهم مع الوظائف المتاحة في سوق العمل.

مركز التوجيه الوظيفي ضمن العمل التنموي للبطريركية

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن إطلاق المركز يأتي إيمانا من البطريركية بدورها الأساسي في العمل التنموي في المجتمع المصري، الذي كان وسيظل هدفا من إهدافها السامية، لخلق فرص لأفراد المجتمع، بحيث يصبح كل شخص مميزا في احدى مجالات سوق العمل المتاحة، ليحقق نجاحا مستمرا وينطلق في حالة من التفاؤل والأمل في مستقبل أفضل.

مواكبة سوق العمل بمنهج أکادیمي علمي

وأوضح المصدر أن البطريركية تؤسس مركز توظيف وتدريب لتأهيل أفراد المجتمع من كل فئاته بشكل احترافي ليواكب التطور السريع لسوق العمل في جميع المجالات وبمنهج اکادیمی علمي، وإكسابهم خبرات عملية عن طريق التدريب في إحدى الشركات والمؤسسات المشتركة في هذا البرتوكول.

توفير فرصة عمل مناسبة لتحقيق الطموح

وأكد المصدر، أن ذلك يضمن إکساب الشباب خبرة عملية بعد التأهيل النظري وإكسابهم المهارات الشخصية الملائمة، ومن ثم تسويقهم لسوق العمل عن طريق محاولة إيجاد فرصة عمل مناسبة لتحقيق الطموح وبناء مجتمع مستقر ومتطور يبحث دائما عن النجاح والرقي وخلق حالة من التفاؤل والسعي لدى الشباب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.