البابا تواضروس: ثروة الإنسان في وقته وليس الأموال والممتلكات

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظة القداس الإلهي الذي ترأسه في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية اليوم السبت، إن الثروة الحقيقية للإنسان ليست العقارات أو الأموال أو الممتلكات، بل الوقت المتمثل في العمر، فكل شيء يمكن تعويضه إلا الوقت الذي إذا انصرف لا يعود، وإن ضاع لا يرجع.

البابا تواضروس: ضرورة استيقاظ الإنسان من خطيته

وأوضح بابا الإسكندرية، أن الله يريد من الإنسان أن يستيقظ من غفلته في الخطية، وأن يتوب، كما أن الله يريد أن يسلك الإنسان بالتدقيق وهي التي تعني الدقة، بل والاهتمام بكل دقيقة، مؤكداً أن الإنسان يجب أن يكون سلوكه حسن، وأن يأخذ في اعتباره أفعاله وسلوكياته، وأن يكون ذلك بالحكمة لا بالجهل.

البابا: كلمة «يا ليتني» لن تعيد الوقت

وتابع أن كلمة «يا ليتني» هي كلمة تعبر عن قيمة الوقت الضائع، مستكملا: «لكن للأسف الكلمة دي مش هترجع حاجة، لأن الوقت مبيرجعش»، مشيراً إلى أن تلك الكلمة تكون في أصعب أوقاتها حين يأتي يوم الدينونة، ولا يجد الإنسان مكانا له في السماء.

ذلك جاء على هامش قداس مجمع كهنة الإسكندرية الذي شهد ترقية 15 كاهناً إلى رتبة القمصية، وذلك بحضور أساقفة الإسكندرية الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا ايلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، والقمص إبرام اميل مقرر لجنه المرأة بالمجمع المقدس ووكيل البطريركية بالإسكندرية، وأعداد قليلة من أبناء الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.