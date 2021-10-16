أعراض كورونا دلتا: حالة واحدة تلزمك الذهاب للمستشفى فورا

طرأت على فيروس كورونا منذ ظهوره في ولاية وهان الصينية في ديسمبر 2019، العديد من المتحورات الأكثر شدة وعنفا، أبرزها«دلتا» الذي تتشابه أعراضه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا في الحالات العادية فقط، أما الحالات الأخرى فيمكن التمييز بينهما عند الإصابة بفيروس كورونا، والتي تكون أشد في التأثير على صحة المصابين الذين يمكن من خلالها معرفة الإصابة إذا كانت كورونا عادية أو«دلتا».

أعراض كورونا العادية

هناك مجموعة من الأعراض التي يمكن أن تظهر عند الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية ويمكن معرفة من خلالها أن الحالة المصابة بفيروس كورونا العادية.

الأعراض الأكثر شيوعًا

الحمى

السعال

الإرهاق

فقدان حاسة التذوق أو الشم

الأعراض الأقل شيوعا

التهاب الحلق

الصداع

الآلام والأوجاع

الإسهال

ظهور طفح جلدي أو تغير في لون أصابع اليَدين أو أصابع القدمَين

احمرار العينين أو تهيجهما

الأعراض الخطيرة

صعوبة أو ضيق في التنفس

فقدان القدرة على الكلام أو الحركة

ألم في الصدر

أعراض كورونا دلتا

- الصداع الشديد وغير المحتمل

- التهاب الحلق وسيلان الأنف

- حمى أو قشعريرة

- ضيق في التنفس

- آلام في العضلات أو الجسم

حالة واحدة يمكن الذهاب إليها للمستشفى من خلالها عند الإصابة بفيروس كورونا دلتا، والتي تكون الحالة المرضية في حالة متأخرة ولا يمكن السكوت عليها، وتتمثل هذه الحالة في ضيق التنفس، وعدم القدرة على ممارسة الجهاز التنفسي لوظائفه المختلفة، وعند هذه الحالة لابد من الذهاب للمستشفى.