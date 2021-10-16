«الصحة» توضح أعراض ما بعد تلقي لقاح كورونا

استقبلت وزارة الصحة والسكان على الخط الساخن لها 105 مجموعة من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بأعراض ما بعد تلقي لقاح كورونا، وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، وقالت إن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو التوتر، ويجب حجز لقاح كورونا من خلال موقع وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين، مؤكدة في تقرير لها على أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطعيم المواطنين بلقاح كورونا.

أعراض ما بعد تلقي لقاح كورونا

وعن أعراض ما بعد تلقي لقاح كورونا، قالت الوزارة الأعراض الجانبية التي تظهر تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو حكة أو إحمرار موضع التطعيم أو تكسير في عضلات الجسم أو آلام في العضلات وصداع وتنميل، مشيرة إلى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

«الصحة» تناشد المواطنين بضرورة الإسراع في حجز اللقاح

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وطالبت من المواطنين في حال أخذ لقاح كورونا ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمدامة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام وعدم التكدس، حيث أن اللقاح لا يعطي مناعة تصل إلى 100% ولكنه يخفف الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية، وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.