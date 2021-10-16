6 أعراض تظهر بعد الحصول على مصل كورونا.. لا تدعو للقلق

يبحث كثير من المواطنين عن أعراض لقاح كورونا بعد الحصول عليه، وذلك بعد الحصول على اللقاح في مراكز التطعيم المختلفة، التي توفرها وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مختلف المحافظات المصرية، وذلك من أجل التهوين على المواطنين بشأن الأعراض التي تظهر عليهم بعد الحصول على اللقاح.

أعراض مصل كورونا بعد الحصول عليه

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، عن أعراض مصل كورونا بعد الحصول عليه، وذلك من أجل توضيح بعض الأعراض المختلفة التي تظهر عقب الحصول على لقاح كورونا المتوافر في مراكز التطعيم المختلفة، وذلك للرد على التساؤلات المختلفة من قبل المواطنين عن أعراض اللقاحات.

وكشفت وزارة الصحة عن بعض الأعراض الجانبية عند الحصول على لقاح كورونا من خلال بعض الأعراض الجانبية التي تظهر بعد الحصول على لقاح كورونا مباشرة مثل لقاحات«سينوفاك، أسترازينكا، فايزر، سينوفارم»، وتتمثل هذه الأعراض في:

- احمرار مكان الحقن.

- ارتفاع في درجات الحرارة.

- ورم مكان الحقن.

- الرغبة في النوم.

- الشعور بالإرهاق.

- ألم في المفاصل والعضلات.

خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا للطلاب

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الصحة والسكان، خطوات التسجيل للحصول على لقاحات كورونا للطلاب، سواء داخل الجامعات أو المراكز المختلفة، وذلك من خلال الخطوات التالية.

- في البداية يجب على الشخص الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر من هنا

- اختيار الفئة المستهدفة وهم الطلاب الجامعات وهي خانة أضافتها وزارة الصحة لتسهيل مهمة حصول الطلاب على لقاح كورونا في غضون ساعات قليلة.

- إدخال البيانات المطلوبة وهي الاسم الرباعي والرقم القومي والصورة الشخصية والهاتف المحمول.

- بعدها ستستقبل رسالة مكونة من أربعة أرقام للتحقق.

- استكمال باقي البيانات والموافقة على شروط تلقي اللقاح، واختيار مكان التطعيم.

- ترسل الوزارة رسالة تحمل رقم طلب التسجيل عليك الاحتفاظ بها عند الذهاب لأخذ الجرعة وفق ما حددت الوزارة لك.