انتظام الدراسة في الجامعات.. ولا إصابات بكورونا بين الطلاب حتى الآن

انتظمت الدراسة اليوم في الجامعات للأسبوع الثاني على التوالي، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورورنا (كوفيد 19)، أبرزها التشديد على تطعيم جميع منتسبي الجامعات بلقاح فيروس كورونا من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة تدريس، وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، انتظام أعمال الدراسة دون رصد أي مشكلات حتى الآن.

جامعة المنصورة: لم نرصد أي مشكلات بشأن العام الدراسي الجديد حتى الآن

وأكد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، انتظام أعمال الدراسة بالعام الجديد 2021-2022 دون رصد أي مشكلات حتى الآن، لافتا إلى عدم رصد أي حالات إصابة بكورونا بين الطلاب ومنتسبي الحرم الجامعي حتى الآن منذ بداية التيرم الأول، حيث حققت الجامعة معدلات إيجابية حتى الآن في التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلم .

جامعة دمنهور: نسبة التطعيمات وصلت لـ100% بعدد من الكليات

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إنّ الدراسة انتظمت بمختلف كليات الجامعة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، مشيرا إلى أنّ الجامعة حققت نسبة تطعيمات ضد فيروس كورونا وصلت لـ100% من إجمالي منتسبيها، ولم يتم رصد أي حالات إصابة بكورونا بين الطلاب حتى الآن، أو في مجتمع الجامعة، منذ انطلاق الدراسة بمختلف الكليات، وهناك التزام كامل بالإجراءات الاحترازية، أبرزها تحقيق التباعد الاجتماعي والتشديد على ارتداء الكمامة.

وأشار رئيس جامعة دمنهور، إلى أنّ الجامعة اتخذت الإجراءات الاحترازية تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن، موضحا أنّ الجامعة تسير بصورة إيجابية في تنفيذ خطوات إيجابية.