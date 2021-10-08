أستاذ مناهج: تطبيق التعليم المدمج لأول مرة في العام الدراسي الجديد

هنأ الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج في جامعة عين شمس، 24 أسرة مصرية تهتم بالتعليم ما قبل الجامعي، ونحو ثلاثة ملايين أسرة تهتم بالتعليم الجامعي، بالعام الجامعي الجديد، مشددًا على أن اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، ولأول مرة يجري إعلان الجداول قبل العام الدراسي، إضافة إلى إعلان المنصات التعليمية، مثل «حصص مصر» و«بنك المعرفة»، ووضع برامج معدة للبرامج التعليمية، ولأول مرة يعلم أولياء الأمور بوضوح أن الامتحان لن يأتي من الكتاب المدرسي، خاصة في المرحلة الثانوية، وأن الامتحانات تقيس القدرات العقلية العليا للطالب.

تطبيق التعليم المدمج

وأضاف «شحاتة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الجمعة، أن امتحانات الثانوية تقيس الكفاءة، ولأول مرة هذا العام سيجري العمل بالتعليم المدمج، من خلال الجمع بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم الإلكتروني، لتكون مصادر التعلم متعددة ما يعطي ثراءً للعملية التعليمية، ويترجم فكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في بناء إنسان مفكر مبدع له رأي ورؤية ولديه قدرة على المشاركة.

وتابع أستاذ المناهج في جامعة عين شمس، أنه لأول مرة يتاح أمام الطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وهي جامعات عالمية على أرض مصرية، وتحصل على نفقات أقل، وتقدم تعليمًا جيدًا من خلال أساتذة أجلاء قادمين من الخارج، وأصبح التعليم الآن ناجحًا يجمع بين التعليم الإلكتروني، والتعليم في المعامل داخل المدارس والجامعات.

اللقاح شرط لدخول الجامعات

كان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إن عدم السماح بالدخول للطلاب الذين لم يحصلوا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لم تُطبق في اليوم الأول من دخول الجامعات أو الأسبوع الأول، بل سيكون هناك فترة سماح للطلاب، «ما زال لدينا 2 مليون طالب لم يتلقوا اللقاح حتى الآن في التعليم العالي، وسنعطي لهم فرصة في بداية العام الدراسي كي يحصلوا على التطعيم»، موضحًا أن وزارة التعليم العالي هي من ستحدد موعد تطبيقه بالتنسيق مع الجامعات.