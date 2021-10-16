رابط نتيجة قبول التعليم المدمج بجامعة القاهرة 2021

تعلن جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، غدا الأحد، رابط نتيجة قبول التعليم المدمج جامعة القاهرة 2021، للطلاب الذين تقدموا للالتحاق ببرامج التعليم المدمج بمختلف الكليات، تمهيدا لتقديم الأوراق الخاصة بالالتحاق، والتقدم بعد ذلك إلى الجامعة لاستكمال باقي أوراق الالتحاق بالبرامج للكليات المختلفة، حيث سيتم إتاحة النتيجة كاملة للقبول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالتعليم المدمج عبر بوابة الإنترنت، على أن يبدأ الطلاب بعد الإعلان عن النتيجة التوجه للجامعة مباشرة لتقديم كافة الأوراق الخاصة بهم.

رابط نتيجة قبول التعليم المدمج جامعة القاهرة 2021-2022

وعن الكشف عن نتيجة التعليم المدمج عبر رابط نتيجة قبول التعليم المدمج جامعة القاهرة 2021، قالت الجامعة إنه يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم من خلال الدخول إلى الموقع بالاسم والرقم السري الخاص بالرابط، موضحا أن النتائج التي سيتم الكشف عنها هي نتائج اختبارات القبول 2021، ودشنت جامعة القاهرة الموقع الإلكتروني «مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج»، عبر الإنترنت لتقديم كافة الخدمات التي يمكن للطلاب التقدم والاطلاع عليها لمعرفة كل تفاصيل نظام التعليم المدمج.

رابط نتيجة قبول التعليم المدمج جامعة القاهرة 2021

ويترقب المئات من الطلاب الذين تقدموا للالتحاق ببرامج جامعة القاهرة الدراسية، الكشف عن رابط نتيجة قبول التعليم المدمج جامعة القاهرة 2021-2022، وذلك بعد الانتهاء من اختبارات القبول، التي أجرتها الكليات المختلفة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة.

وقالت مصادر بجامعة القاهرة، إنه سيتم تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، خلال تنفيذ إجراءات القبول للكليات المختلفة، وأبرزها التشديد على ارتداء الكمامة، وكذلك التشديد على ضرورة الحصول على لقاح كورونا «كوفيد 19»، فضلا عن تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.