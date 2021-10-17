أهم أخبار محافظة البحيرة اليوم.. مصرع طفل وإصابة 13 شخصا في عدة حوادث

شهدت محافظة البحيرة اليوم، عددا من الأحداث الهامة والتي كان من أهمها قيام جمعية الأورمان، بتنظيم معرض ملابس جديدة وأحذية وشنط وأدوات مدرسية بمركز حوش عيسى، واستفاد من المعرض 300 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

تنفيذ حملات إزالة

كما نفذت الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات ودمنهور، حملات مكثفة لإزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، أسفرت عن إزالة 5 حالات تعد على مساحة بلغت 1120 مترا مربعا.

مصرع طفل

ولقي الطفل «منصور مهنا فتح الله»، 3 سنوات مصرعه، إثر تعرضه لحادث تصادم بسيارة ملاكي أعلى كوبري عبد بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 13 شخصا في حادث تصادم

كما أصيب 13 شخصا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بأخرى نقل على طريق العلمين بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وجري تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من مختار ممدوح ممدوح 40 عاما، محمود أحمد مصطفى 27 سنة، محمود أحمد ربيع 26 سنة، محمد عوض خميس 19 سنة، أحمد ماهر عبدالرازق 27 سنة، عبدالمنعم سليمان 26 سنة، أشرف مهنا سعد الله 26 سنة، نادى محمد عبدالعظيم 33 سنة، أشرف عبدالمنعم عبدالونيس 27 عاما، عمرو ناصف عبدالونيس 24 سنة، أحمد بدر الشرنوبى 43 سنة، إيهاب على الشرنوبى 32 سنة، أحمد على نور 26 سنة.

حملات تموينية

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، بالتنسيق مع إدارة التموين، حملة تموينية أسفرت عن تحرير محضرين لمجازر دواجن وتم ضبط 2092 كجم مفروم مبرد ومجمد، و700 كجم هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لإعدامها وتحرير المحاضر اللازمة.

غلق محلات

وأسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن غلق 7 محلات مخالفة، وإعدام ومصادرة 29 شيشة وتحرير 25 محضر عدم ارتداء كمامة، وذلك خلال الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركه المرورية.

ونظم مركز إعلام دمنهور بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بدمنهور ندوة إعلامية حول «التربية الصحيحة للأبناء فى مواجهة المشكلة السكانية»، وتناولت الندوة مفهوم التربية الصحيحة للأبناء داخل الأسرة والذى يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع بأكمله، وأن التربية الصحيحة للأبناء تؤدى إلى تحسين الخصائص السكانية والحد من الآثار السلبية للمشكلة السكانية.