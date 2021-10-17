العثور على جثة تاجر فاكهة ملقاة أمام أحد المنازل بمركز بدر في البحيرة

عثر أهالى قرية النجاح التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، على جثة تاجر فاكهة ملقاة أمام أحد المنازل وبها عدة طعنات متفرقة بأنحاء الجسم، حيث تغطيه الدماء، وذلك وسط ظروف غامضة.

إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة مركز بدر، يفيد عثور أهالي قرية النجاح، على جثة رجل بها طعنات بالجسم وملقاة أمام أحد المنازل، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

تشكيل فريق بحث جنائي

وعلي الفور تشكل فريق بحث جنائي، والذي تمكن من تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه يدعى «أحمد.م»، 33 عاما، مقيم مركز تلا بمحافظة المنوفية ويعمل تاجر فاكهة، وجرى التحفظ على الجثة.

سرعة ضبط مرتكب الواقعة

ووجه اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث جنائي لسرعة كشف غموض الواقعة لمعرفة مرتكبها.