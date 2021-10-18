إصابة طفلين بجروح خطيرة إثر حادث تصادم بقرية الشروق في البحيرة

أصيب طفلين بجروح خطيرة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بقرية الشروق التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار مديرية الأمن بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة بدر يفيد استقبال المستشفى طفلين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل، وتحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «كريم مدحت السعيد» 13 سنة، مقيم بقرية الشروق، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالساق اليسرى، و«محمود أحمد عبد العليم» 13 سنة، مقيم بذات القرية، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم وكسر مضاعف بالساق اليسرى، ورجى عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة لهما، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفل بالبحيرة

كما لقى طفل مصرعه جراء تعرضه لحادث تصادم بسيارة ملاكي أعلى كوبري «العبد» بدائرة مركز حوش عيسى، في محافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى، يفيد استقبال المستشفى جثة طفل لقى مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم بسيارة ملاكي بكوبري «العبد»، التابع لذات المركز، وحفظت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية الطفل

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة «منصور مهنا فتح الله»، 3 سنوات، ونقلت جثته إلى مستشفى حوش عيسى، حيث جرى التحفظ عليها داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات.