الصحة تطلق قافلتين اليوم ضمن «حياة كريمة» في أسوان والبحر الأحمر

أعلنت وزارة الصحة والسكا، إطلاق قافلتين طبيتين جديدتين جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ضمن خطة وزارة الصحة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة، تنفيذًا للتوجيهات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمجتمع، وتحقيق رؤية الدولة التنمية المستدامة في كل القطاعات، خاصة القطاع الطبي.

وتعطي الحكومة المصرية أولوية قصوى للقضاء على العادات والأمراض والفيروسات المنتشرة خاصة في القرى النائية، إضافة إلى توعية المواطنين من خطورة الفيروسات وما تسببه من مضاعفات تؤثر على صحة المواطنين، وخاصة فيروس كورونا.

القافلتين الطبيتين الجديدتين تطلق في محافظتي أسوان والبحر الأحمر

قالت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إن القافلتين الطبيتين تنطلقان اليوم الاحد، وتستمران لمدة يومين متواصلين 17 و18 أكتوبر الحالي، في محافظتي «أسوان- البحر الأحمر».

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية للكشف عن المواطنين

وأوضحت وزارة الصحة عن التخصصات المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل التي ستنطلق اليوم، وتمثلت في «الباطنة، الأطفال، والأنف والأذن، النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، العظام، الجراحة، الرمد والأسنان، القلب، الجلدية، الخدمات والأشعة، والتحاليل»، مشيرة إلى أنّ الكشف مجاني لكل المواطنين ومختلف الفئات العمرية.

أماكن القافلتين الطبيتين

وحددت وزارة الصحة والسكان، المراكز والقرى التي ستتواجد بها القوافل تسهيلا على المواطنين في معرفة أماكن العيادات المتنقلة التابعة للوزارة، وهي:

- مركز الشلال بمحافظة أسوان.

- قرية أم الحويطات مركز سفاجا بمحافظة الأحمر.

تحويل الحالات الحرجة للمستشفيات لاستكمال الكشف

وأكدت وزارة الصحة أنّه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، وتوجيه قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.