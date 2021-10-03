هالة زايد: عربات القوافل العلاجية مزودة بـ«حمامات» سيدات ورجال

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها تعاقدت مع شركة مرسيدس في ألمانيا على توريد سيارت خدمات لعربات القوافل العلاجية، موضحة أن هذه السيارات سيكون بها حمامات سيدات ورجال من أجل خدمة القوافل الطبية التي ستذهب إلى أماكن بعيدة، منوهة بأن شركة مرسيدس ذكرت أن مصر تعد أكبر عميلة لديهم في تاريخ المصنع، « روحنا لاقينا مصنع مخصوص بخطوط إنتاج لاحتياجات مصر».

هالة زايد: مرسيدس خصصت خطوط إنتاج لاحتياجات مصر

وأضافت «زايد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والذي يُعرض على شاشة «الحياة»، أن إنشاء شركة كبرى مثل مرسيدس مصنع به خطوط إنتاج مخصص لاحتياجات مصر، أمر مهم للغاية، موضحة في الوقت ذاته أنها قامت بزيارة مصنع سيمنز، واستقبلهم رئيس الشركة، وخلال الزيارة عرضت احتياجات مصر من الشركة وتعاقدت عليها، ومنها سيارات بها أشعة مقطعية متحركة.

الصحة: التعاقد على أجهزة خاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن تلك السيارات ستخدم في مشروع «حياة كريمة»، وجرى تفقد أول موديلين للعربات، موضحة أن توريدهم سيكون خلال شهرين من الآن، كما جرى التعاقد على أجهزة خاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأجهزة أشعة مقطعية متحركة داخل المستشفى، مضيفة:«كنا عاوزين 100 جهاز عشان نكمل المنظومة ونقرب الخدمة للسيدات»،

وزيرة الصحة: التعاقد على أجهزة أشعة مقطعية متحركة

وتابعت: «شوفنا قبل كده حالات في العناية المركزة موجودة على أجهزة تنفس صناعي، مش عارفين ننزلها من غرفة العناية المركزة عشان تعمل أشعة مقطعية، تم التعاقد على أجهزة مقطعية متحركة تستطيع الدخول في غرف العمليات أو العناية المركزة، وهذه تقنية جديدة»، فضلًا عن تدريب الأطباء لدينا على التقنيات الحديثة من خلال أجهزة محاكاة، وتم التحدث في تفاصيل الصيانة، «استقبلونا بأعلام مصر، والتعاقدات تخدم القطاع الصحي لأاجيال طويلة».