جامعة مطروح: انتظام الدراسة في 11 كلية بإجراءات احترازية مشددة

انطلق العام الدراسي في جامعة مطروح على مستوى 11 كلية بالجامعة، في ظل إجراءات احترازية مشددة، اتخذتها إدارة الجامعة، بتوجيهات من الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، لتطبيق جميع الإجراءات لمواجهة جائحة كورونا، حفاظا على صحة المواطنين وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد ومتابعة سير العملية التعليمية في ثالث أيام الدراسة، في الوقت الذى بدأت فيه إدارات الكليات تلقي مصروفات الطلاب في جميع الكليات، واستخراج كارنيهات العام الجامعى الجديد، وقيد الطلاب الجدد.

معلومات لا تعرفها عن جامعة مطروح

وتأسست جامعة مطروح عام 2018 كجامعة مستقلة عن جامعة الإسكندرية ومقرها الرئيسى مدينة مرسي مطروح بمحافظة مطروح، وجرى افتتاحها في 23 يونيو 2018، بعد أن وافق المجلس الأعلى للجامعات على التقرير المقدم من اللجنة المختصة لدراسة فصل جامعة الإسكندرية بمطروح لتصبح جامعة مستقلة تحت مسمى «جامعة مطروح»، في ضوء توافر الإمكانيات الفنية والمادية والبشرية اللازمة.

وأصدر رئيس الوزراء قراراً مع نهاية عام 2018، بإنشاء الجامعة، ومقرها محافظة مطروح، على أن يُلغى فرع جامعة الإسكندرية بمرسى مطروح، ليبدأ العمل في مقرات الكليات مع إنشاء مبانى جديدة لجامعة مطروح في الكيلو 9 شرق مرسى مطروح، يضم منشآت تعليمية وإدارية تتضمن مدرجات ومعامل وإدارة للجامعة ومكتبة عامة والكترونية ومدينة جامعية، للبنين والبنات، وخدمات تعليمية متكاملة وجاري حاليا العمل في التشطيبات النهائية بجامعة مطروح.

كليات جامعة مطروح

وتضم جامعة مطروح إحدى عشر كلية من الكليات النظرية والعملية على مستوى الجامعة ويوجد لها فرع في قرية فوكة بمركز ومدينة الضبعة، وفرع بمدينة رأس الحكمة بالإضافة إلى المقر الرئيسي في مدينة مرسى مطروح، والكليات كالتالي:

كلية التربية

- كلية الزراعة الصحراوية.

- كلية الطب البيطري.

- كلية التمريض.

- كلية السياحة والفنادق.

- كلية رياض الاطفال.

- كلية تربية رياضية بنين.

- كلية علوم بترول وتعدين.

- كلية تربية نوعية.

- كلية اثار ولغات.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.