الأزهر: انطلاق أول أيام اختبارات المتقدمين للعمل محفظين للقرآن السبت

أعلن جامع الأزهر الشريف انطلاق أول أيام اختبارات المتقدمين للعمل محفظين للقرآن الكريم، ومعلمين للتجويد والقراءات بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر وفروعه بالمحافظات، السبت المقبل.

جامع الأزهر

وبحسب بيان قال إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، باختيار أفضل الكوادر العلمية للعمل بالرواق الأزهري، وفي ضوء اعتماد الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة عواد مدير عام الجامع الأزهر؛ يعقد الجامع الأزهر ابتداء من السبت المقبل ٢٣/ ١٠/ ٢٠٢١م وحتى يوم الأربعاء ١٧/ ١١/ ٢٠٢١م اختبارات القبول للمتقدمين للعمل محفظين للقرآن الكريم، ومعلمي تجويد وقراءات بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر وفروعه بالمحافظات، وذلك بالتنسيق مع لجنة مراجعة المصحف الشريف برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس اللجنة، وفضيلة الشيخ حسن عبد النبي وكيل اللجنة.

اختبارات محفظي القرآن

وأكد أنه تيسيرًا على المتقدمين للتعرف على موعد اختبارهم ومكانه فقد أعد الجامع الأزهر بالتنسيق مع بوابة الأزهر الإلكترونية نموذجًا إلكترونيًّا للاستعلام، وذلك باستخدام الرقم القومي الخاص بالمتقدم، ورابطه كالتالي: https://www.azhar.eg/query?fid=157 فعلى كل من تقدم المسارعة للدخول إلى النموذج عبر الرابط أعلاه، ومن ثم إدخال الرقم القومي، وستظهر له كافة المعلومات اللازمة عن موعد ومكان الاختبار المحدد له.

كما انطلقت فعاليات أول أيام اختبارات تحديد المستوى بفرع الرواق الأزهري بمعهد فؤاد الأول الثانوي بنين - محافظة أسيوط.وفق توجيهات الإمام الأكبر أ. د أحمد الطيب شيخ الأزهر، واعتماد أ. د محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف ، عقدت اليوم السبت ٩ من ربيع الأول ١٤٤٣ه - ٢٠٢١/١٠/١٦م اختبارات تحديد المستوى للدارسين المتقدمين لأروقة القرآن الكريم، والتجويد، والقراءات، بفرع الرواق الأزهري بمعهد فؤاد الأول الثانوي بنين - محافظة أسيوط، وذلك لليوم الأول.