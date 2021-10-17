شيخ الأزهر: البعض يوظفون الإسلام لخدمة أهوائهم وهو منهم براء

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنَّه «إذا كان كبار المفكرين في أمريكا يرون ضرورة عودة الهدي المحمدي لإنقاذ عالمنا اليوم، فإن هذه الضرورة أراها ألزم وأوجب لإنقاذ مجتمعات المسلمين أنفسهم من الأوضاع اللانسانية التي تربى فيها بعضهم ممن يزعمون انصياعهم لتعاليم هذا النبي الكريم، واتباعهم لدينه وشريعته، بينما هم يقتلون الأبرياء ويحولون بيوت الله التي أذن أن ترفع للذكر والتسبيح، يحولونها إلى ساحات حرب، تزهق فيها الأرواح وتراق الدماء، وتنتثر الأشلاء وتستباح الحرمات وتهدر حقوق الناس وحقوق النساء والفتيات والأطفال».

كبار مفكري أمريكا يرون ضرورة عدودة الهدي النبوي لإنقاذ العالم

وأضاف «الطيب»، خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ هذا الوضع البائس يكشف عن هموم وتحديات، أهمها وأخطرها أمران، الأول: أن طوائف المسلمين وهم يقتل بعضهم بعضًا يوظفون الشريعة في تبرير هذه الحرب، مما يعني أنَّ بأسنا أصبح بيننا، الأمر الثاني: ما يصدره هذا العبث بالأرواح والدماء من صور وحشية قاسية، تغذى النزاعات اليمنية المتطرفة في الغرب والشرق، وما يسمى هناك بالإسلام فوبيا».

أصبح الدفاع عن صورة الإسلام يبدو كأنه أمر يصعب قبوله وتصديقه

وتابع شيخ الأزهر: «أصبح الدفاع عن صورة الإسلام يبدو اليوم، وكأنّه أمر يصعب قبوله فضلًا عن تصديقه، يعرف ذلك كل ما قدر له أن يدافع عن هذا الدين الذي ظلمه بعض أهله، ويدافع عن سيرة نبية الذي تنكر له بعض أتباعه، مع علمه أن هؤلاء وأمثالهم أنما يوظفون هذا الدين لأهوائم ومآرابهم وهو منهم براء، حتى لو هتفوا بتسمه وتزيوا بزيه».