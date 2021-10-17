وفد من الأزهر والأوقاف في عزاء الأنبا كاراس بإيبراشية المحلة

شهدت كنيسة العذراء مريم والمعروفة بإيبراشية المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، رفع شعار «الهلال مع الصليب»، كعنوان للوحدة الوطنية بمشاركة وفد من مشيخة الأزهر والأئمة ودعاة مديرية الأوقاف في مراسم تجنيز الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها، الراحل، وسط حالة من الحزن والوجيعة التي خيمت علي وجوه الآلاف من الأسر والعائلات القبطية التي رفعت شعار الدموع وآلام الفراق باراتدائهم الملابس السوداء.

شعار الوحدة الوطنية يبرز في إيبراشية المحلة الكبرى

وحرص مسئولو الإيبراشية بالمدينة العمالية، على إقامة سرادق عزاء كبير داخل كنيسة العذراء على مساحة أكثر من 800 متر، لاستقبال الآلاف من المعزيين من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية بنطاق المحافظة ومحافظات الجمهورية.

تدشين سرادق عزاء كبير داخل كنيسة العذراء

في ذات السياق تقدم المعزيين وفد من مشيخة الأزهر وأئمة ودعاة الأوقاف بناء على توجيهات فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، لمشاركة أشقائهم الأقباط في أحزانهم والإعراب عن مساندتهم الكاملة ونعي «كاراس» أسقف المحلة الراحل، كونه كان يتمتع بدماثة الأخلاق وطابع ديني وطني فريد من نوعه.

وفد من مشيخة الأزهر الشريف والأوقاف يشاركون في واجب العزاء

وضم وفد مشيخة الأزهر الشريف، كلا من الشيخ عبدالعزيز النجار رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بالمنوفية، والدكتور محمد أحمد عويس، مدير عام واعظ الغربية ورئيس لجنة الدعوة لبيت العائلة، والشيخ خالد مدكور عضو بيت العيلة وعضو لجنة لم الشمل بالأزهر الشريف، والشيوخ محمد نبيل وسمير زيدان فرج ووليد الحلو وعبدالكريم منصور، أعضاء لجنة بيت العيلة بالأزهر الشريف، بجانب ممثلي الأوقاف ونواب البرلمان.

وقال نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر والنائب البابوى لإبيراشية المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، فى كلمته أثناء عزاء الأنبا كاراس، إنه لا ينسى محبته وأعماله، فضلا عن أن كل ما قدمه محفور فى القلوب والأذهان والعقول، وكل ما قدمه شئ ملموس، وهذا يدل على أن علاقته بالله قوية.

وتابع أن الوقت لا يتسع للحديث عن نقاء وأعمال الأنبا كاراس، وكل ما قدمه من حكمة وفضيلة سوف يتعملها منه إلى أن يلتقى به أمام رب العرش السماوى، وسوف يلتقى به فى القريب العاجل حسبما يريد الرب، لافتا أن الرب يعزينا ويسندنا ويعزى كل نفس قصرت ويفرحه فى السماء.

وواصل «صليب»، أن الأنبا كاراس كان معروفا عنه أنه محب للجميع ولا يتأخر فى طلب أى شخص، والرب ينفعنا بصلاته وأتكون سند لنا .

الحزن يخيم على الأسر والعائلات المحلاوية لرحيل الأسقف

كما سادت حالة من الحزن الشديد على أهالي ومواطني مدينة المحلة الكبرى عقب علمهم بوفاة الأنبا كاراس الذي كان يتمتع بحب الجميع ويحرص على مشاركة أبناء المحلة الكبرى في كل المناسبات الدينية والوطنية.

مراسم تجنيز كاراس أسقف المحلة الراحل بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

جدير بالذكر أن الأنبا كاراس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها، قد توفي الخميس الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، كما دشنت مراسم تشييع جنازته تحت إشراف البابا تواضروس بطريرك الكنيسة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية، ودفن بمسقط رأسه بقرية نقاده بمحافظة قنا في صعيد مصر.